Immuni si sta avvicinando ai 10 milioni di download

Continuiamo a seguire l’evoluzione dell’applicazione Immuni e la sua diffusione, soprattutto in un momento molto complicato come quello che stiamo attraversando a causa della tanto temuta seconda ondata della pandemia di Coronavirus.

Ricordiamo che Immuni è l’app per il contract tracing lanciata dal Governo per consentire agli utenti di essere informati nel caso in cui dovessero essere stati a contatto con una persona affetta dal COVID-19.

Ovviamente per il successo di questo strumento è di fondamentale importanza il quantitativo di persone che decidono di installarla sul proprio device e utilizzarla correttamente: più elevato è il numero degli utenti attivi, infatti, più aumenta la sua efficacia.

E così il Ministero della Salute ci tiene aggiornati sull’andamento dei download e delle notifiche che l’applicazione ha inviato, così da riuscire a convincere sempre più persone ad installarla.

Continuano ad aumentare i download di Immuni

Stando ai dati pubblicati sul sito di Immuni, il 29 ottobre 2020 è stata raggiunta quota 9,5 milioni di download (solo pochi giorni fa erano 9,36 milioni), purtroppo ancora lontana da quella auspicata dal Governo in occasione del suo lancio diversi mesi fa.

Ed ancora, le notifiche di possibile esposizione al Coronavirus inviate dall’applicazione sono arrivate a quota 54.652 mentre le persone risultate positive al virus che hanno caricato le proprie chiavi nel sistema sono 2.106 (il 30 ottobre 2020 si è raggiunto il picco giornaliero con 180 utenti positivi).

Chi segue l’andamento della pandemia nel nostro Paese probabilmente non sarà molto stupito di scoprire che nella settimana che va dal 19 al 25 ottobre è stata la Lombardia (ossia la regione più colpita anche nella seconda ondata) a fare registrare il numero più elevato di notifiche (3.762) e casi di positività (112).

A seguire si posizionano l’Emilia Romagna (2.387 notifiche e 83 positivi), il Lazio (2.359 notifiche e 67 positivi), il Piemonte (2.162 notifiche e 48 positivi), la Toscana (873 notifiche e 56 positivi) e la Liguria (698 notifiche e 28 positivi).

A seguire i link per il download dell’app dal Play Store e dall’App Store:

Scarica Immuni per Android

Scarica Immuni per iOS