Ecco i nuovi canali Samsung TV Plus disponibili su smart TV Samsung

Se possedete uno smart TV Samsung acquistato fra il 2017 e il 2020, compreso il modello Q950TS QLED 8K, il colosso sudcoreano ha in serbo per voi alcune interessanti novità per quanto riguarda Samsung TV Plus. Ricordiamo che Samsung TV Plus è il servizio di streaming video completamente gratuito che in Italia offre l’accesso a più di 30 canali lineari e on-demand, a cui si aggiungono anche i seguenti: Mondo TV Kids, Brindiamo, Cinema Segreto e Bizzarro Movies.

Arrivano quattro nuovi canali

Oltre ai sopracitati nuovi canali che si vanno ad aggiungere a quelli popolari come ad esempio Euronews News, Rakuten Comedies, Qwest, Fuel TV e Motor 1, Samsung TV Plus presenta anche la nuova overlay bar che permette agli spettatori di accedere ai canali più visti di recente così come ai consigli in base alle preferenze di visione.

È stata rimodernata anche la home page per garantire agli utenti un accesso più rapido ai contenuti da guardare, mentre la funzione “continua a guardare” permette di riprendere la visione di contenuti interrotti ed evitare così di lasciarli a metà.

Questo è per noi di Samsung un momento di grade soddisfazione. Continuiamo a innovare e a migliorare l’esperienza d’uso per i nostri clienti e siamo ora orgogliosi di portare un nuovo ed entusiasmante aggiornamento a Samsung TV Plus, il nostro servizio di intrattenimento gratuito. Samsung TV Plus è disponibile su tutte le Smart TV Samsung dal 2017 al 2020 e offre in Italia diversi contenuti, sia lineari che on-demand” sottolinea Bruno Marnati, Responsabile Divisione Audio Video Samsung Electronics Italia.

Potrebbe interessarti anche: migliori smart TV