Apple rilascia una nuova beta di macOS Big Sur con nuovi stupendi sfondi

Apple ha rilasciato nella serata di ieri una nuova beta di macOS Big Sur destinata agli sviluppatori, che dovrebbe essere seguita a breve distanza dalla beta pubblica, destinata agli utenti iscritti al programma di test.

Anche se macOS 11 non è ancora stato rilasciato agli utenti finali, la nuova beta porta il numero di versione 11.0.1 e arriva a pochi giorni dal rilascio della beta 10 di macOS 11 agli sviluppatori. È dunque possibile che la versione 11 venga considerata stabile e siano già iniziati i test per la versione successiva.

Sembra plausibile che Apple intenda rilasciare la versione stabile di macOS 11 Big Sur dopo il 17 novembre, data in cui dovrebbe essere presentato il primo Mac con processore Apple Silicon, il primo della nuova generazione che andrà a soppiantare i processori Intel.

Al momento non sembrano esserci particolari novità se non una nuova serie di sfondi, che riprende quelli già visti su iOS 14.2, con immagini reali e alcuni disegni decisamente ben reAlizzati. In tutto sono 40 gli sfondi, quattro foto con due diverse ambientazioni (giorno e notte) e quattro disegni, ognuno dei quali con otto diverse sfumature, per adattarsi a ogni momento della giornata.

Per gli appassionati di sfondi, abbiamo raccolto, grazie ai colleghi di 9To5 Mac, tutte e 40 le novità nella galleria sottostante, con i file a piena risoluzione per essere utilizzati sui vostri Mac, ma anche su un qualsiasi PC Windows o, perché no, sul vostro smartphone.