La presa intelligente Amazon Smart Plug è in super offerta con questo codice sconto

Anche oggi torniamo a parlare di Amazon, arcinoto colosso dello shopping online, e questa volta lo facciamo per segnalarvi un’offerta che riguarda un accessorio per la smart home della stessa compagnia di Jeff Bezos: la presa intelligente Amazon Smart Plug subisce un drastico taglio di prezzo grazie ad un codice sconto dedicato.

Giusto questa mattina vi abbiamo già parlato proprio di Amazon e di smart home per via dello sbarco in questo settore fiorente ed innovativo da parte di Scavolini. Adesso ci occupiamo di una semplicissima offerta, ma riguardante un accessorio estremamente utile se state pensando di rendere più smart la vostra abitazione.

Offerta Amazon Smart Plug: codice sconto e prezzo

Grazie a questa nuova offerta, la presa intelligente Amazon Smart Plug – ovviamente compatibile con Alexa – è acquistabile al prezzo promozionale di 9,99 euro, tuttavia ci sono alcuni dettagli da chiarire.

Innanzitutto, il taglio di prezzo non è automatico: per poterne usufruire, il cliente è tenuto ad inserire un codice sconto in fase di acquisto. Il codice in questione è “SMART10”, ma c’è un altro particolare da puntualizzare: il coupon non sembra funzionare per tutti, pertanto soltanto i fortunati clienti selezionati potranno effettivamente acquistare la presa smart di Amazon a prezzo stracciato (normalmente costa 24,99 euro).

Se volete fare un tentativo, trovate qui di seguito il link per l’acquisto, non dimenticate di inserire il codice sconto nel campo apposito prima di completare l’ordine:

Acquista Amazon Smart Plug a 9,99 euro con SMART10

