Scavolini sceglie Amazon Alexa per entrare nel mercato della smart home

Scavolini, la famosa azienda italiana che opera nel settore dei mobili e delle cucine, quest’oggi svela il suo ingresso ufficiale all’interno del mercato della smart home. Lo fa annunciando il sistema di arredo Dandy Plus, un sistema ispirato all’iconico modello Dandy degli anni ’80, che ruota profondamente attorno ad Amazon Alexa.

Scavolini parla al pubblico giovanile

Amazon e Scavolini hanno di fatto collaborato a quattro mani per realizzare un nuovo sistema con bagno, cucina e ambiente living profondamente integrato nel sistema di controllo vocale del colosso statunitense. La configurazione del sistema si basa su BTicino Living Now, un sistema che permette di programmare e controllare gli impianti presenti in casa tramite Amazon Alexa.

I tre ambienti (bagno, cucina e ambiente living) vengono controllati tramite una task bar attrezzata con uno speaker connesso ad Alexa, attraverso cui l’utente può impartire comandi vocali per gestire luci, elettrodomestici, tapparelle, sistemi di riscaldamento e tanto altro. Nell’ambiente living sono poi aggiunti componenti accessori circolari e di plastica riciclata con funzioni smart, cosa che viene riproposta anche in bagno tramite una task bar a cui è possibile aggiungere accessori.

La linea Dandy Plus di Scavolini con il supporto nativo ad Amazon Alexa è basata su una palette di colore bianco, a cui è però possibile affiancare i colori Rosso Corallo, Giallo Senape, Blu Agave, Bianco Prestige e Nero Ardesia per dare un accento di colore alle maniglie, texture varie e accessori.

Al momento non sono state rilasciate informazioni circa il listino prezzi del nuovo prodotto Scavolini, ma a breve su Amazon.it verranno aggiunte tutte le informazioni con tanto della possibilità di realizzare un progetto personale per Dandy Plus e concludere l’acquisto direttamente tramite lo shop Scavolini.