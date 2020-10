Da Expert sta arrivando il Sottocosto: ecco le migliori offerte dal 23 ottobre

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si avvicina al lancio di un nuovo volantino specifico per i punti vendita della piattaforma GAER: “Sottocosto – Le offerte che cercavi” sarà attivo nei punti vendita aderenti a partire da dopodomani, 23 ottobre, fino al prossimo 1 novembre 2020.

Le offerte online non mancano mai: giusto questa mattina vi abbiamo presentato quelle del giorno di Amazon, mentre sono ancora attive quelle di Unieuro e MediaWorld. Adesso è arrivato il turno di Expert.

Prima di entrare nel merito delle offerte, è bene ricordare che Expert prevede la possibilità di ricorrere al pagamento rateizzato in 20 mesi, a tasso zero, con prima rata a 30 giorni.

Il nuovo volantino di Expert GAER prevede offerte su prodotti delle categorie più disparate, molte delle quali a tema tech, tra smartphone, wearable, tablet, pc, smart TV e tanto altro. Eccole già suddivise per categoria.

Queste e tutte le altre offerte del nuovo volantino “Sottocosto”, che sarà attivo a partire dal 23 ottobre nei punti vendita Expert della piattaforma GAER e che comprende anche elettrodomestici grandi e piccoli e qualche veicolo elettrico, sono visibili nella galleria seguente.

