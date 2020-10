Da Unieuro è tempo di Sottoprezzo: le migliori offerte del volantino online (fino al 25 ottobre)

Unieuro, una delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale: sullo store online è attivo, e lo sarà fino al 25 ottobre prossimo, il nuovo volantino “Sottoprezzo”, con numerose offerte su smartphone, tablet, pc e tanto altro ancora.

La settimana si è aperta alla grande sul piano delle offerte: giusto questa mattina vi abbiamo presentato le proposte di MediaWorld, eBay e Amazon. Adesso è arrivato il turno di Unieuro.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte incluse nel nuovo volantino di Unieuro, è bene ricordare che il rivenditore garantisce la spedizione gratuita su tutti gli ordini di importo superiore ai 49 euro e che su tutto il catalogo è previsto uno sconto ulteriore del 5% al check-out.

Offerte “Sottoprezzo” di Unieuro (fino al 25 ottobre 2020)

Passiamo adesso alle offerte che Unieuro propone sul proprio store online nell’ambito del volantino Sottoprezzo: eccole già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti.

Smartphone in offerta da Unieuro

Cuffie e smartwatch in offerta da Unieuro

Computer e tablet in offerta da Unieuro

Domotica in offerta da Unieuro

Smart TV in offerta da Unieuro

Tra le offerte del nuovo volantino online di Unieuro non mancano neppure un paio di monopattini elettrici, tra cui Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, proposto a 289 euro. In ogni caso, le potete trovare tutte al link sottostante:

Offerte “Sottoprezzo” di Unieuro (fino al 25 ottobre 2020)

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!