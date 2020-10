Sony ha ufficializzato quali saranno i giochi PS4 di ottobre 2020 che presto saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio Playstation Plus.

I giochi PS Plus gratis di ottobre sono Vampyr e Need for Speed Payback e come di consuetudine saranno disponibili per Playstation 4 il primo martedì del mese, che questa volta cade il 6 ottobre. Vediamo un’anteprima dei due giochi.

Vampyr

Vampyr è un Action RPG di tipo sandbox, realizzato dai creatori di Life is Strange e del recente Tell Me Why, nel quale indosseremo il camice di un medico che viene trasformato in vampiro. Lo scopo del gioco consiste nel salvare la città di Londra della malattie tenendo sotto controllo la sete di sangue. Non mancherà la possibilità di salire di livello, apprendere abilità ed equipaggiare armi sempre più potenti.

Need for Speed Payback

Rilasciato nel 2017, Need for Speed Payback è ambientato nel paradiso immaginario e corrotto dei giocatori d’azzardo di Fortune Valley e include una componente narrativa e cinematografica più rilevante rispetto agli altri capitoli della saga. In questa edizione sarà possibile scegliere fra tre diversi personaggi dalle abilità uniche, personalizzare le auto da corsa e cimentarsi in numerosi eventi sparsi nella mappa aperta di Payback.

Ricordiamo che fino al 5 ottobre sarà ancora possibile reclamare i giochi PlayStation Plus di settembre che sarebbe un peccato lasciarsi scappare.

