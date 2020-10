Xiaomi Mi Band 5 è pronta a tracciare anche la temperatura del corpo

Nella recensione Xiaomi Mi Band 5 abbiamo più volte sottolineato le grandi qualità della nuova versione del wearable economico più famoso di Xiaomi, ed in queste ore scopriamo che la compagnia cinese ha in piano l’arrivo di una importante funzione per la smartband.

In arrivo la misurazione della temperatura

Infatti, come scoperto da AndroidTr scavando all’interno del codice sorgente dell’applicazione mobile di Xiaomi, sono state notate diverse stringhe facenti riferimento alla misurazione della temperatura del corpo.

Le stringhe di codice fanno espressamente cenno alla misurazione delle temperatura del corpo tramite la smartband e il relativo confronto con la misurazione ottenuta da dispositivi esterni. La comparazione è evidentemente necessaria per valutare eventuali discrepanze fra le temperature misurate dal wearable e quelle invece carpite da altri strumento esterni.

Essi vengono chiaramente indicati all’interno del codice e fanno riferimento a termometri al mercurio o digitali, con Xiaomi impegnata anche a fornire alcuni consigli su come utilizzarli correttamente.

Quali potrebbero essere i prodotti su cui dovrebbe arrivare la funzione? Non c’è una indicazione specifica all’interno del codice dell’applicazione mobile, ma i dispositivi in grado di misurare la temperatura del corpo dovrebbero essere:

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 5

Amazfit Band 5

Infine, nonostante la funzione sia stata scoperto a livello di codice, non c’è modo di attivarla in alcun modo; è probabile che verrà svelata in futuro tramite un apposito aggiornamento firmware.

