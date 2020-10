Windows 10 riceverà presto il codec AV1. Possibile anche Spotlight per desktop

L’anno scorso Microsoft rilasciò l’estensione per il codec video AV1 nel Microsoft Store, ma ora il colosso di Redmond ha annunciato che il codec arriverà su Windows 10 entro la fine dell’anno. Un rapporto separato suggerisce che la società sta anche lavorando per espandere la funzione Spotlight.

Windows 10 riceverà presto il codec video AV1

Il codec video AV1 offre una compressione migliore rispetto all’attuale codec H.265 e punta a ridurre l’utilizzo dei dati durante lo streaming grazie all’accelerazione hardware. Annunciato da Alliance for Open Media (AOM), il codec AV1 o AOMedia Video Codec 1.0 è una specifica priva di royalty che può essere fornita su più piattaforme, inoltre ha il potenziale per riprodurre video 4K UHD con una compressione media del 30% maggiore rispetto ad altri codec.

Il supporto video AV1 con accelerazione hardware sarà pertanto disponibile sui nuovi sistemi Windows 10, a patto che soddisfino i seguenti requisiti:

CPU Intel Core di 11a generazione con grafica Intel Iris Xe, oppure GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30 o AMD Radeon RX 6000 Series (disponibile a breve)

aggiornamento Windows 10 alla build 1909 o successiva

Estensione video AV1

Un browser Web o un’altra applicazione con supporto dell’accelerazione hardware per AV1, comprese le app basate su Media Foundation

ultimo aggiornamento dei driver grafici

Spotlight arriva anche sul desktop di Windows 10

Al momento gli utenti di Windows 10 possono abilitare la funzione Spotlight per visualizzare nuovi sfondi sulla schermata di blocco, tuttavia l’ultima versione di Windows 10 Insider Preview offre la possibilità di utilizzare questa feature anche per lo sfondo del desktop.

La funzionalità non è abilitata per impostazione predefinita, ma l’utente di Twitter Albacore suggerisce che è sufficiente scaricare l’app ViveTool da GithHub e utilizzare il seguente comando in PowerShell:

. \ ViveTool.exe addconfig 26008405 2

Microsoft non ha ancora menzionato questa funzionalità, quindi non è detto che arriverà in una delle build finali di Windows 10, tuttavia molti utenti potrebbero gradire Spotlight anche sul desktop.

