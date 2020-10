Ecco le migliori offerte del nuovo volantino in arrivo da Expert

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare un nuovo volantino specifico per i punti vendita delle piattaforme Gaer e Iperal: “Un regalo gourmet” sarà attivo nei punti vendita aderenti a partire da domani, 13 ottobre, e fino al prossimo 25 ottobre 2020.

Offerte Expert “Un regalo gourmet” (13-25 ottobre 2020)

Prima di entrare nel merito delle offerte, è bene ricordare che Expert prevede la possibilità di ricorrere al pagamento rateizzato in 10 o 20 mesi a tasso zero.

La prima pagina del volantino mette in luce la promozione da cui deriva il titolo: tutti coloro i quali effettueranno una spesa di almeno 199 euro sui prodotti appositamente contrassegnati sul volantino, riceveranno in regalo la nuova padella forno doppia Sphera Tognana.

Sebbene una buona parte del volantino abbia ad oggetto elettrodomestici grandi e piccoli, non manca un’interessante selezione di offerte a tema tech. Eccole suddivise per categoria.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Computer e tablet in offerta da Expert

Huawei MateBook 14 a 899 euro

HP 250 G7 a 549 euro

Lenovo Ideapad 3 a 699 euro

ASUS ZenBook UX325JA-EG035T a 949 euro

Samsung Galaxy Tab S7 a 749 euro

Huawei MediaPad T10 a 179 euro

Smart TV in offerta da Expert

LG Ultra HD 4K 43″ 43UN73006LC a 329 euro

Samsung QLED UHD 8K 65″ a 2.999 euro

Sony OLED 4K 55″ KD-55A89 a 1.699 euro

Samsung QLED UHD 4K 55″ a 1.599 euro

Samsung QLED UHD 4K 75″ a 1.299 euro

LG OLED UHD 4K 55″ a 1.299 euro

Sony UHD 4K 55″ KD-55XH9096 a 990 euro

Samsung QLED UHD 4K 55″ a 899 euro

Hisense UHD 4K 65″ a 649 euro

LG NanoCell UHD 4K 55″ a 699 euro

Samsung QLED UHD 4K 43″ a 549 euro

Sony Smart TV FHD 43″ a 399 euro

Samsung Smart TV LED 4K 50″ a 379 euro

Queste e tutte le altre offerte del nuovo volantino “Un regalo gourmet”, che sarà attivo a partire da domani nei punti vendita Expert delle piattaforme Gaer e Iperal, sono visibili nella galleria seguente.

