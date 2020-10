La carta HYPE, tra flessibilità, vantaggi e promozioni varie, ha avuto il grande merito di accendere l’interesse del grande pubblico italiano verso il fintech e le carte-conto di nuova generazione, e da oggi si arricchisce di due nuove funzioni volte a renderla ancora più utile nel quotidiano: i bonifici istantanei e i bonifici per agevolazioni fiscali.

Gli oltre 1 milione e 300 mila clienti che hanno scelto HYPE come soluzione digitale per rendere più semplice ed efficiente la propria quotidiana gestione del denaro – rispetto al mese di settembre dello scorso anno sono raddoppiati i clienti che se ne servono come conto primario e che vi accreditano anche lo stipendio, con un incremento del denaro depositato addirittura del 65% –, saranno lieti di accogliere le due nuove funzioni annunciate in data odierna.

HYPE si arricchisce di due nuove funzioni

In particolare, la funzione di bonifico istantaneo consente di trasferire una somma di denaro con accredito sul conto del beneficiario in tempo reale, 24 ore al giorno, sette giorni su sette. La funzione sarà disponibile gratuitamente per i titolari di un conto HYPE PREMIUM, laddove invece i clienti START e PLUS dovranno sostenere un costo di 2 euro per ciascuna operazione.

La seconda novità, vale a dire il bonifico per agevolazioni fiscali, consente di ottenere il rimborso fiscale previsto per alcune specifiche categorie di spese. Anche questa funzione potrà essere sfruttata gratuitamente soltanto dai clienti HYPE PREMIUM.

HYPE: riepilogo

Come avrete capito leggendo questo articolo – e come sapete già, se conoscete HYPE –, l’offerta si articola nei tre piani START, PLUS e PREMIUM.

In breve, il conto HYPE START, con un massimo di 2.500 euro di deposito annuo, è indicato solo per le piccole spese o per chi prova il servizio per la prima volta; HYPE PLUS (fino a 50.000 euro di deposito) e PREMIUM (senza limiti di deposito) sono i due conti indicati da prendere in considerazione per un utilizzo più serio. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

