Quest’oggi TIM, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha deciso di attivare una nuova promozione online riguardante le proprie offerte di rete fissa, le soluzioni disponibili sono tre: TIM Super Fibra, TIM Super WiFi e TIM Super Fibra WiFi TV.

Giusto qualche giorno fa ci eravamo occupati di TIM in riferimento alle ultime evoluzioni dell’offerta TIM Super FWA (Fixed Wireless Access), oggi invece parliamo di tre offerte che fanno uso della Fibra di TIM.

Le tre proposte dell’operatore sono caratterizzate da diversi livelli di completezza e, di conseguenza, da costi mensili – comunque oggetto di promozioni disponibili soltanto online – significativamente diversi.

La promozione online comune alle tre offerte prevede l’aggiunta delle chiamate illimitate verso tutti e, salvo proroghe, sarà valida soltanto fino al 24 ottobre 2020. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

TIM Super Fibra

Partiamo dall’offerta base: TIM Super Fibra è la soluzione più economica per avere a disposizione la Fibra ultraveloce di TIM.

In particolare, l’offerta comprende la Fibra fino a 1 Gbps, il modem TIM HUB+ con WiFi 6, TIMVISION e, soltanto per i clienti che scelgano di attivarla online, chiamate illimitate verso tutti.

Il tutto viene offerto al costo mensile di 29,90 euro. Per maggiori dettagli e per attivare subito l’offerta, ecco il link:

Attiva online TIM Super Fibra a 29,90 euro al mese con promo chiamate illimitate

TIM Super WiFi Fibra

La seconda offerta, quella intermedia per completezza e costi, è la TIM Super WiFi Fibra. Non si tratta di un’offerta inedita, ve ne avevamo parlato diffusamente a fine agosto. Il suo tratto peculiare è la presenza del WiFi certificato di TIM, con tutta una procedura dedicata di cui vi abbiamo parlato in dettaglio in questo nostro articolo.

Quanto ai contenuti, l’offerta include tutti i contenuti di quella base – la Fibra fino a 1 Gbps, il modem TIM HUB+ con WiFi 6, TIMVISION e, soltanto per i clienti che scelgano di attivarla online, chiamate illimitate verso tutti – e in più WiFi certificato e Navigazione Sicura con Safe Web Plus.

Rispetto alla prima soluzione, il costo aggiuntivo, legato proprio a queste due ultime caratteristiche peculiari, è di 6 euro, per un totale di 35,90 euro al mese.

Per maggiori dettagli e per attivare subito l’offerta, ecco il link:

Attiva online TIM Super Fibra WiFi a 35,90 euro al mese con promo chiamate illimitate

TIM Super Fibra WiFi TV

L’ultima offerta, TIM Super Fibra WiFi TV, è la più completa del trittico e ovviamente anche quella più costosa. Al pari della precedente, ve l’avevamo già presentata in dettaglio e pertanto vi rimandiamo al nostro articolo precedente per informazioni più approfondite.

Di fatto, quest’offerta riprende per intero quella appena descritta (Fibra fino a 1 Gbps, modem TIM HUB+ con WiFi 6, TIMVISION, promo chiamate illimitate verso tutti, WiFi certificato, Navigazione Sicura) e la arricchisce con un pacchetto interamente dedicato all’intrattenimento: TIMVISION Mondo Intrattenimento, al costo aggiuntivo di 14 euro al mese.

Quest’ultimo mette insieme TIMVISION Plus, il pacchetto Mondo Disney+ (4,99 euro al mese, primo mese gratis), il pacchetto Mondo Netflix (12,99 euro al mese) e il noleggio di TIMVISION Box a costo azzerato (invece di 3 euro al mese).

Alla luce di ciò, l’offerta TIM Super Fibra WiFi TV viene a costare complessivamente 49,90 euro al mese.

Per maggiori dettagli e per attivare subito l’offerta, ecco il link:

Attiva online TIM Super Fibra WiFi TV a 49,90 euro al mese con promo chiamate illimitate

In merito a tutte e tre le offerte della gamma TIM Super appena presentate va precisato che i costi menzionati sono già comprensivi del contributo di attivazione (di 240 euro: 10 euro al mese per 24 mesi) e del modem in vendita (5 euro al mese per 48 mesi).