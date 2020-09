TIM, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha apportato delle novità importanti all’offerta TIM Super FWA – per la connessione internet da casa con tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) –, che per tutte le nuove attivazioni guadagna la possibilità di avere l’opzione GB illimitati al posto dei 200 GB di traffico dati previsti abitualmente e l’Opzione Voce per le chiamate.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei progressi compiuti da TIM nel corso del mese di agosto sotto il profilo della diffusione della fibra ottica, tuttavia ci sono ancora non pochi clienti sprovvisti di copertura che si rivolgono dunque a offerte FWA.

TIM Super FWA: adesso con Opzione GB illimitati e Opzione Voce

Entra qui in gioco la TIM Super FWA, che, salvo proroghe dell’ultimo minuto, dovrebbe essere disponibile all’attivazione fino al 24 ottobre 2020. L’offerta in questione si rivolge ai nuovi clienti i quali decidano di attivare una nuova linea o di effettuare il passaggio da un altro operatore, ma anche ai già clienti di rete fissa TIM con un abbonamento con linea RTG o ADSL aventi problemi di connettività (si parla di trasformazione della linea).

Nella sua versione abituale, l’offerta mette a disposizione un bundle mensile di 200 GB, con velocità massima limitata a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Per il periodo estivo era stata prevista una promozione che portava il bundle a 500 GB al mese, sfruttabili alla massima velocità prevista, e permetteva di continuare a navigate a 1 Mbps in caso di esaurimento.

A partire dal 27 settembre 2020, l’offerta cambia nuovamente: la velocità limitata a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload resta invariata, ma viene aggiunta l’opzione per rendere illimitati i GB mensili. Comunque, il sito ufficiale dell’operatore, nei dettagli dell’offerta, considera compatibile con un uso dell’offerta secondo buona fede e correttezza un consumo mensile non superiore a 930 GB. L’Opzione GB illimitati costa 5 euro al mese.

Di norma, l’offerta prevede la tariffazione delle chiamate a consumo, tuttavia c’è una novità importante anche sotto questo profilo: in abbinamento all’opzione GB illimitati, è possibile ottenere al prezzo di 2 euro in più al mese anche l’Opzione Voce, che mette a disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali.

Alla luce di queste novità, va illustrata anche l’evoluzione del prezzo di TIM Super FWA: l’offerta costa di base 24,90 euro al mese, che con l’Opzione GB illimitati diventano 29,90 euro al mese. Aggiungendo anche l’Opzione Voce si arriva ad un totale di 31,90 euro. I clienti che opteranno per la domiciliazione bancaria beneficeranno di uno sconto sul costo mensile di 5 euro, arrivando così a pagare 19,90 euro al mese per la sola TIM Super FWA, oppure 24,90 euro al mese per TIM Super FWA + Opzione GB illimitati, oppure 26,90 euro al mese per TIM Super FWA + Opzione GB illimitati + Opzione Voce.

Non vanno dimenticate, inoltre la compatibilità con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica e la promozione Mondo Disney+, che unisce Disney+ e TIMVISION Plus in un solo pacchetto e viene offerta in prova gratis per un mese, al termine del quale costa 4,99 euro al mese.

Per maggiori dettagli su modem FWA – in base alla copertura si potrà ricevere il Modem FWA Outdoor, che richiede l’installazione di un tecnico TIM specializzato al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese, oppure il Modem FWA Indoor autoinstallante –, contributo di attivazione – 240 euro rateizzati in 24 rate mensili da 10 euro per i nuovi clienti e 192 euro rateizzati in 24 rate da 8 euro per i clienti TIM, già inclusi nei 24,90 euro dell’abbonamento –, o per attivare subito quest’offerta TIM di rete fissa, ecco il link al sito ufficiale:

