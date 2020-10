Gli iPhone 12 devono essere ancora presentati, ma ecco che ci troviamo già a parlare di quella che dovrebbe essere la lineup di iPhone 13. In queste ore Ross Young, analista piuttosto informato sul mercato mobile, pubblica su Twitter quelli che dovrebbero essere i modelli e le caratteristiche degli iPhone previsti nel 2021.

Molte novità in arrivo nel 2021

Ora, prendendo per buone le informazioni condivise dall’analista, la lineup della generazione di top di gamma del 2021 dovrebbe essere così composta:

iPhone 13 mini da 5,4 pollici;

iPhone 13 da 6,1 pollici;

iPhone 13 Pro da 6,1 pollici;

iPhone 13 Pro Max da 6,7 pollici.

Le novità più succose riguarderebbero il display degli iPhone, o almeno dei modelli più costosi. Young indica la possibile presenza del sensore per le impronte digitali sotto il display – sarebbe una grandissima novità per gli iPhone -, così come il display ProMotion (stessa tecnologia disponibile ormai da anni su iPad Pro) con tecnologia LTPO.

Il documento pubblicato su Twitter svela inoltre che gli iPhone 13 “entry level” dovrebbero ereditare il comparto fotografico atteso su iPhone 12 Pro Max, mentre sulla serie iPhone 13 Pro è attesa una maggiore dimensione del sensore.

Infine, brutte notizie per iPhone SE: lo smartphone economico di Apple non dovrebbe ricevere un refresh nel 2021, ma si parla invece di un nuovo modello atteso per la primavera 2022 con un pannello LCD da 6,1 pollici – addio all’ultimo iPhone compatto ed ergonomico -, sensore per le impronte digitali e supporto alla connessione 5G.