A poche settimane dalla presentazione delle nuove CPU Intel Tiger Lake di undicesima generazione, HP annuncia un rinnovo delle proprie linee di notebook Envy e Spectre, ognuna delle quali si arricchisce di due nuovi modelli.

Sono tre notebook con schermo da 13 pollici e uno con schermo da 14 pollici, che arriveranno alla spicciolata sui mercati internazionali a partire da quello statunitense entro il mese di novembre.

HP Envy 13

Partiamo dunque dalla linea HP Envy, con il nuovo HP Envy X360 con Intel Tiger Lake già in vendita da oggi presso Best Buy e un HP Envy 13, con la stessa piattaforma, che invece sarà in vendita nelle prossime settimane.

I due notebook sono sostanzialmente identici dal punto di vista tecnico e anche esteticamente non ci sono particolari differente. Ovviamente HP Envy X360 dispone di uno schermo ruotabile a 360 gradi che gli permette di trasformarsi in un tablet.

Entrambi i notebook dispongono di uno schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) da 13,3 pollici multi touch, CPU Intel core di undicesima generazione che possono arrivare fino al modello i7-1165G, memorie RAM DDR4 e supporto di memorizzazione PCIe NVMe, entrambe in diverse capacità.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo WiFi 6, Bluetooth 5.0, 1 connettore Thunderbolt 4, 2 USB Type-A e un connettore audio da 3, 5 millimetri. In comune ci sono anche la batteria da 51 Wh, gli speaker stereo Bang&Olufsen, webcam 720p, lettore di impronte digitali e pulsante per disconnettere la webcam quando non in uso, per tutelare al massimo la privacy.

HP Envy 13 sarà in vendita nel corso di questo mese a 900 dollari, mentre, come dicevamo in apertura, HP Envy X360 è già disponibile da BestBuy a 950 dollari. Nessuna informazione al momento sulla disponibilità e sui prezzi nel nostro Paese.

HP Spectre x360 13 e Spectre x360 14

Sono entrambi dotati di cerniera rotante a 360 gradi i nuovi Spectre x360 13 e Spectre x360 14, entrambi particolarmente interessanti per le soluzioni adottate. Il modello da 13 pollici riprende il design del modello del 2019, ma nasconde parecchie novità sotto la scocca.

Oltre ai nuovi processori Intel Tiger Lake infatti, troviamo schede grafiche Intel Xe, design Intel Evo e porte Thunderbolt 4. Per il resto abbiamo uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione massima 4K, memorie RAM DDR4 e dischi PCIe NVMe, 32 GB di memoria Intel Optane, in un’ampia varietà destinata a soddisfare le necessità di una platea eterogenea.

Troviamo inoltre speaker stereo, presa per le cuffie, porte USB Type-A, batteria da 60 Wh e un caricabatterie USB Type-C da 65 watt.

HP Spectre X360 14, dal canto suo, è il primo modello della famiglia Spectre a utilizzare uno schermo con fattore di forma 3:2 e diagonale di 13,5 pollici, che secondo il produttore offre la stessa visibilità di un notebook con schermo da 15 pollici.

Il fattore di forma ha permesso di avere maggiore spazio a disposizione per la tastiera, che può contare su una colonna dedicata, sul lato destro, con i tasti Home, End, PgUp e PgDwn, mentre il trackpad è più grande del 17% rispetto a quello presente su uno Spectre da 15 pollici di generazione precedente.

Oltre ai nuovi processori Intel Tiger Lake troviamo fino a 16 GB di RAM LPDDR4x, fino a 1 TB di disco PCIe NVMe e r32 GB di memoria Intel Optane, due porte Thunderbolt 4, USB Type-A, presa per le cuffie, connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Completano la dotazione speaker stereo, lettore di impronte digitali supporto per penne attive e una batteria da 66 Wh.

HP Spectre x360 14 sarà in commercio nel corso di questo mese a partire da 1.200 dollari, mentre il prezzo di HP Spectre x360 13, in arrivo sul sito ufficiale nelle prossime settimane, sarà di 1.100 dollari. Anche in questo caso non ci sono informazioni relative a disponibilità e prezzi per i mercati internazionali.