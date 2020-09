Apple 1 fu il primo computer prodotto dalla Apple Computer quando aveva sede nel garage dei genitori di Steve Jobs. Il computer era progettato e costruito a mano da Steve Wozniak e aveva un aspetto molto “fai da te”.

Dato che la produzione di Apple 1 fu interrotta il 30 settembre 1977, 43 anni domani, Caviar ha deciso di celebrare il momento della nascita di Apple con due edizioni speciali dei prossimi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, se questi saranno i loro nomi ufficiali.

Caviar rende omaggio all’Apple 1 con un iPhone 12 personalizzato

La prima versione limitata Apple 1 di iPhone 12 presenta uno “schermo” in titanio con l’iconica frase “Hello, World”, oltre a un frammento di scheda madre dall’originale Apple 1, un vero e proprio pezzo di storia del computer.

L’altra versione limitata Apple 1 Light integra un pannello posteriore in legno naturale con una dicitura “Apple” scritta a mano basata sull’incisione del computer originale, oltre a un minuscolo frammento della sua scheda madre a mo’ di reliquia.

Le versioni limitate Apple 1 di iPhone 12 saranno disponibili in quantità molto limitate, infatti verranno prodotte 49 unità della versione Light e solo 9 esemplari della versione Apple 1, in quanto sono stati prodotti solo circa 200 di questi computer, quindi non ci sono molte schede madri da utilizzare come decorazione.

La versione limitata Apple 1 di iPhone 12 partirà da un prezzo di 10.000 dollari, mentre la versione Light partirà da un prezzo meno caro per i collezionisti, ossia 5.000 dollari.

