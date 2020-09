A pochi giorni dall’evento Made by Google, Nest Audio e Google Chromecast with Google TV escono dalle rispettive confezioni rivelando vari dettagli tra cui la presenza di controlli touch per lo smart speaker e l’interfaccia utente per il dongle.

Unboxing di Nest Audio

In attesa delle specifiche complete che appariranno probabilmente solo dopo essere state annunciate da Google il 30 settembre, l’unboxing di Nest Audio mostra l’alimentatore che ha un aspetto simile all’unità inclusa con Nest Hub Max e un’idea delle dimensioni dello smart speaker.

Il libretto delle istruzioni rivela che i controlli touch di Nest Audio sono disposti frontalmente nella metà superiore, con i controlli del volume che sono posizionati agli angoli e il pulsante play / pausa che trova spazio tra i due, mentre l’interruttore per silenziare il microfono si trova sul retro.

Dato che Nest Audio è già presente in alcuni negozi, sarà probabilmente disponibile poco dopo l’evento Google al prezzo di 99,99 dollari.

Unboxing di Google Chromecast with Google TV

Questo unboxing analizzato da 9To5Google mostra che la confezione di Google Chromecast with Google TV include un cavo da USB-C a USB-A e un alimentatore, ma a differenza di Chromecast Ultra, la spina non incorpora un cavo Ethernet, tuttavia la natura USB-C dovrebbe supportare qualsiasi hub o adattatore. Si nota anche la presenza di una spia sopra un pulsante che presumibilmente serve per il ripristino del dongle.

Sono fornite anche le due batterie AAA per alimentare l’ergonomico telecomando “Voice Remote” che presenta una fossetta nella metà inferiore per far scorrere il coperchio del vano batterie.

Il telecomando offre un d-pad circolare per la navigazione con il pulsante di selezione al centro, oltre ai pulsanti Indietro, Google Assistant, Home, Mute, YouTube e Netflix. Più in basso sono visibili due tasti per l’accensione e lo spegnimento della TV e per selezionare l’ingresso TV, mentre in mezzo c’è la feritoia del microfono con un LED appena sotto che è fisso quando il microfono è attivato.

La rinnovata interfaccia di Google TV mostra anche un nuovo logo, mentre il processo di configurazione del dispositivo rivela che esegue Android 10 e dispone di 8 GB di spazio di archiviazione, anche se solo 4,4 GB sono utilizzabili dagli utenti.

Il telecomando Voice Remote viene inizialmente sincronizzato premendo insieme i pulsanti Indietro e Home e può essere utilizzato per controllare il volume della TV, l’alimentazione e l’ingresso tramite CEC, inoltre è già disponibile un aggiornamento sia per il Chromecast che per il controller.

Potete vedere l’interfaccia del dispositivo in azione qui dove si vedono anche la Gboard TV e le impostazioni. Google Chromecast with Google TV dovrebbe essere disponibile in altri due colori e costare 49 dollari.

