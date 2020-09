A sette giorni dall’annuncio ufficiale, Nest Audio è stato avvistato sugli scaffali dei negozi. La confezione conferma alcuni dei dettagli già noti del nuovo smart speaker di Google, come il packaging di Google Chromecast with Google TV appena trapelato.

Un utente di Twitter ha condiviso una foto di Nest Audio ancora imballato in un punto vendita della catena statunitense Walmart. La confezione per la vendita al dettaglio è abbastanza semplice e in linea con i recenti prodotti per la smart home di Google.

Sopra l’immagine dell’altoparlante intelligente spiccano il logo Google e la dicitura “Nest Audio”, mentre nell’angolo in basso a destra trova spazio il marchio “Hey Google”. Come per i dispositivi precedenti, Google evidenzia i comandi disponibili e le integrazioni di terze parti come Spotify e Philips Hue, oltre a Google Calendar e Maps.

Una pagina del prodotto apparsa ieri sera su Lowe’s fornisce un’ulteriore conferma del nome e del prezzo di 99,99 dollari, inoltre mostra Nest Audio posizionato accanto ad altri oggetti domestici. La scheda del prodotto cita “Smart sound”, la tecnologia adattiva di Google che regola l’output in base alla stanza o ambiente corrente.

Questo leak, insieme al fatto che Nest Audio è già apparso nei negozi una settimana prima dell’evento, suggerisce che il dispositivo potrebbe essere messo in vendita poco dopo il lancio del 30 settembre.

Nel frattempo è trapelata anche una confezione simile per il nuovo Chromecast with Google TV che rivela un nuovo logo. Secondo l’etichetta in basso, il nuovo Chromecast si chiama semplicemente “Google Chromecast”, mentre il telecomando “Google Chromecast Voice Remote” sembra essere alimentato da batterie AAA.

La presentazione del nuovo Google Chromecast with Google TV è prevista verso la fine di settembre e probabilmente costerà meno di 100 euro, con alcune fonti che parlano di appena 50 dollari.

