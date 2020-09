Vi ricordate di Instagram Reels, i video brevi pensati per contenere l’esplosione di TikTok? Bene, in queste ore Instagram annuncia su Twitter alcune interessanti novità che presto renderanno i video Reels ancora più facili da vedere e da creare.

Video più lunghi e più facili da modificare

Innanzitutto si parte dal numero di secondi che un utente ha a disposizione per creare un nuovo video. Se al lancio di Instagram Reels era possibile creare video di massimo 15 secondi, ben presto si potrà sfruttare il doppio della lunghezza dei video (quindi 30 secondi) e impostare un timer più lungo (massimo 10 secondi).

Ci sono alcune piccole novità anche per quanto riguarda la funzione di taglio e modifica dei video, così come la rimozione di una clip che non rispecchia il messaggio che si voleva condividere con i propri amici.

Instagram continua così a migliorare e sperimentare su Reels per renderlo ancora più accattivante soprattutto per i giovani, ad oggi ancora molto più inclini a pubblicare video divertenti su TikTok che su Instagram. Il motivo potrebbe dipendere anche dal posizionamento di Instagram rispetto a TikTok: il primo è nato come un social per la condivisione di foto e, il secondo come una piattaforma per guardare e condividere rapidamente video divertenti.

