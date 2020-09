Dal continente asiatico arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di due nuovi dispositivi: stiamo parlando di Xiaomi Automatic Smart Door Lock e Mi Power Bank 3i.

Iniziando da Xiaomi Automatic Smart Door Lock, si tratta di una serratura intelligente che è in pre-ordine in Cina a 1.699 yuan (pari a circa 213 euro), con un prezzo ufficiale fissato poi in 1.799 yuan (pari a circa 225 euro).

A dire del produttore, la serratura è capace di aprirsi automaticamente quando viene riconosciuta un’impronta digitale e, una volta aperta, la porta si bloccherà entro 0,8 secondi, eliminando la necessità di ruotare o spingere la maniglia per aprire o chiudere la porta.

Il sistema è in grado di garantire una capacità di riconoscimento delle impronte digitali del 98,94% e supporta vari tipi di password.

Xiaomi lancia due power bank

In India, invece, sono stati lanciati due power bank chiamati Xiaomi Mi Power Bank 3i, con capacità di 10.000 mAh e 20.000 mAh e prezzi rispettivamente di 899 rupie (circa 10 euro) e 1.499 rupie (circa 17 euro).

Il modello più piccolo ha una scocca in metallo, 2 porte USB Type-A, una MicroUSB e una USB Type-C (input), quello più grande ha una scocca in plastica e può contare su 3 porte USB Type-A, una MicroUSB (input) e una USB Type-C.

Entrambi i power bank supportano la ricarica massima a 18 W e una modalità di ricarica a bassa potenza.

Al momento non vi sono informazioni su un’eventuale commercializzazione in Europa di questi nuovi prodotti.