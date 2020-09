Fra i tanti progetti a cui sta lavorando Amazon, Amazon Sidewalk rappresenta certamente uno dei più interessanti. Presentato per la prima volta lo scorso autunno, in queste ore la compagnia svela alcune novità circa il suo sviluppo e il suo arrivo sul mercato atteso per la fine di quest’anno.

Tracking tramite dispositivi smart

Ma che cos’è Amazon Sidewalk? Si tratta di un particolare sistema di tracking su reti mesh tramite l’utilizzo del protocollo Bluetooth Low Energy (BLE). La feature, semplificando molto, permetterà a dispositivi come Amazon Echo e tanti altri di estendere la connettività anche in quelle zone della casa scoperte dal Wi-Fi.

Come svelato nel blog, il sistema “semplificherà il setup iniziale di nuovi dispositivi, estendendo il limitato range di azione di alcuni dispositivi permettendo loro di restare connessi alla rete e aggiornati anche se al di fuori del range della Wi-Fi di casa“. Infatti, tramite il modulo Bluetooth Low Energy integrato all’interno di questi dispositivi, Amazon Sidewalk sarà in grado di triangolare la posizione di altri dispositivi per permetterne la loro individuazione e non solo.

Un esempio potrebbe essere quello di creare una rete di dispositivi smart per individuare rapidamente la posizione di altri oggetti e magari avvisarvi che il vostro animale domestico si sta allontanando da casa. Ovviamente è presente un importante controllo della privacy pensato per evitare la raccolta di informazioni personali, mentre tutti i dispositivi presenti all’interno di questa rete mesh comunicheranno fra loro tramite segnali criptati.

Amazon spera di accogliere il maggior numero possibile di aziende di terze parti all’interno del progetto Amazon Sidewalk di cui, ad oggi, fa parte Title, mentre annuncia una particolare collaborazione con la Croce Rossa Americana per monitorare le forniture di raccolta del sangue tra i centri di distribuzione e i siti di donazione.