Se state cercando una bici elettrica originale, stilosa e comoda allora siete arrivati nel posto giusto, vi proponiamo la Fiido M1 Pro 2025. Non passerà inosservata, ma non bisogna farsi ingannare dal look, perché si tratta al tempo stesso di un mezzo di grande sostanza: comoda anche sui terreni smossi, pieghevole, completa nella dotazione e potente.

Il modello 2025 è stato completamente rinnovato rispetto alla precedente generazione, attenzione quindi perché è rimasto solo il nome della vecchia bici, per altro non conforme alla normativa per circolare su strada in Italia, a differenza della 2025 che è 100% legale.

Scoprite tutti i dettagli della Fiido M1 Pro 2025 nella nostra recensione.

Design e qualità costruttiva

Potremmo quasi dire che la Fiido M1 Pro “È” il suo design: una bici molto originale dallo stile vintage, curata e ben pensata anche nei piccoli dettagli. Si tratta di una bici pieghevole, nella misura in cui il tubo diagonale del telaio si può piegare, scoprendo anche l’alloggiamento della batteria, che potrà quindi essere rimossa. Non è tuttavia un mezzo pensato per la portabilità (pesa 26 Kg) o per essere ripiegata spesso, non dispone infatti di snodi a manubrio, pedali retrattili o altri stratagemmi per ridurne gli ingombri. Diciamo che all’occorrenza potrà ridurre un po’ il suo spazio vitale, magari se dovete riporta in cantina o nel sottoscala.

Bella la colorazione verde con finitura lucida, abbinata con audacia ad una forcella doppia piastra di colore oro e ad un manubrio in alluminio azzurro anodizzato. Ci sta, di sicuro non passerà inosservata.

Ad un’analisi più tecnica quel che più ci interessa è la qualità delle finiture e dell’assemblaggio che rispetta i soliti standard qualitativi di Fiido, peccato solamente per il passaggio cavi esterno, anche se in ottica di manutenzione vi renderà certamente la vita più facile rispetto ai sistemi integrati. Vi riportiamo sotto le dimensioni, che sono abbastanza importanti e rendono la bici adatta ad un rider di altezza tra i 160 e almeno fino a 190 cm (il sottoscritto è alto 180 cm). Per approfondire comunque vi consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale, dove sono riportate tutte le specifiche.

Componenti

I componenti con cui è equipaggiata una bici sono estremamente importanti e possono rendere l’esperienza di guida piacevole oppure pessima. In questo caso la Fiido M1 Pro arriva con una buona dotazione, composta da componenti affidabili e collaudati. Iniziando dalla parte elettronica troviamo un motore brushless posteriore da 250 Watt di potenza nominale continua e 55 Nm di coppia, guidato da un sensore di coppia Mivice S200 integrato nel movimento centrale. La batteria, removibile dalla parte centrale in cui la bici si ripiega, è da 560 Wh, mentre il caricabatterie fornito in confezione è da 2A.

Sul manubrio trova posto un controller con display da 1,47″ integrato con cui è possibile selezionare i livelli di assistenza alla pedalata, accendere/spegnere, attivare il faretto anteriore (posteriormente è assente) e azionare il campanello elettronico, mentre sullo schermo troveremo le informazioni su velocità, assistenza, autonomia e distanza. È presente anche un acceleratore ma di fabbrica nella versione europea è limitato a 6 Km/h per rispettare la normativa, volendo comunque è possibile rimuoverlo fisicamente dal manubrio e scollegare il cavetto.

La Fiido M1 Pro 2025 è una bici biammortizzata, se frontalmente troviamo una forcella a molla a doppia piastra da 80 mm di travel, posteriormente c’è un ammortizzatore a molla con travel contenuto (non abbiamo info dettagliate) regolabile nel precarico. I freni sono idraulici a doppio pistone, mentre la trasmissione è affidata ad un cambio Shimano a 7 rapporti con deragliatore Turney, pignoni 14-28T e mono corona 52T, la catena è una KMC Z7.

Belle le ruote custom con raggiatura a 6 razze in alluminio, associate a coperture FAT da 20×4″ CST. Chiudiamo con la sella che è una Velo Vacuum Full Fit, molto larga e comoda.

Esperienza di utilizzo

La M1 Pro 2025 è una bici che si guida molto bene: il manubrio alto, le ruote da 20″ e il passo contenuto la rendono molto più maneggevole di quel che si potrebbe pensare leggendo dei suoi 26 Kg di peso. Come ci capita spesso di sottolineare, poi, i componenti fanno la differenza e qui un sensore di coppia preciso, il motore che spinge forte all’occorrenza, freni e cambio affidabili e due ammortizzatori che, per quanto basilari, svolgono correttamente il loro lavoro riescono a rendere la guida estremamente comoda ed efficace.

Sugli ammortizzatori spendiamo qualche parola in più, perché purtroppo spesso sulle bici economiche rappresentano il classico specchietto per le allodole. Le persone si fanno attirare dalla promesse di grande comodità, per poi ritrovarsi con una bici che dopo qualche uscita diventa “molle”, ciondolante, scricchiolante e al limite dell’inguidabile. Qui sulla forcella non abbiamo alcun dubbio, mentre sull’ammortizzatore a lungo andare potrebbe perdere un po’ di elasticità, la buona notizia però è che sarà eventualmente sostituibile perché gli attacchi al telaio sono standard. In ogni caso la molla è regolabile nel precarico e parte da un setup abbastanza rigido, un’ottima scelta da nel lungo termine.

L’autonomia si attesta attorno ai 70 Km con assistenza ECO, ma già a questo livello potrete muovervi senza fatica in pianura. Per chi vuole di più i livelli sono 3 o 5 (l’impostazione può essere scelta dall’applicazione companion) e in modalità turbo avrete a disposizione tutta la potenza che serve per superare salite anche ripide. Fermo restando che, a dispetto delle apparenze, rimane questa una bici ideale per la città e la pianura, non per lanciarsi in salita o discesa su sterrato.

La M1 Pro può anche contare su una parte “smart” che aggiunge un tocco moderno al suo utilizzo, attraverso l‘app dedicata possiamo infatti regolare diversi parametri tra cui i livelli di assistenza, l’utilizzo dell’acceleratore e il blocco antifurto. Non troviamo un GPS integrato ma possiamo comunque assicurare la bici in modo che possa avviarsi solo se collegata via Bluetooth al telefono o anche solo inserendo la password di sblocco.

Considerazioni finali e prezzo

La Fiido M1 Pro viene proposta a 1499 Euro di listino, ma è molto spesso scontata a 1099 Euro, inoltre con il nostro codice sconto che trovate nel box in basso potete risparmiare ulteriori 50 Euro. Aggiungiamo che la spedizione è gratuita e viene effettuata dall’Europa, non c’è quindi il rischio di dazi doganali aggiuntivi da dover sostenere.

In definitiva è un mezzo che funziona bene, ha un design originale e riconoscibile, con tutti i componenti giusti per garantire un’ottima esperienza di utilizzo.

ACQUISTA FIIDO M1 Pro codice sconto 50 Euro: TuttoTechM1pro50

Pro: Design originale



Sensore di coppia efficace



Grande comodità con doppia ammortizzazione Contro: Peso notevole