Eccoci con una nuova recensione dedicata al mondo delle bici elettriche a pedalata assistita, rigorosamente legali e quindi pienamente conformi alla normativa italiana. Questa volta torniamo a parlare di un brand che ormai conosciamo bene e che continuiamo ad apprezzare: Engwe. L’azienda sta facendo un ottimo lavoro, riuscendo a proporre prodotti convincenti, curati nei dettagli e dal prezzo ancora competitivo.

Protagonista di oggi è la Engwe L20 3.0 Pro, una bici elettrica pieghevole che punta in alto: motore centrale, batteria capiente, doppia sospensione e un generale senso di qualità che si percepisce sin dal primo utilizzo. La vera novità rispetto alle altre versioni della gamma L20 3.0 è proprio il cuore pulsante di questa bici: il motore centrale Mivice X700, una componente che cambia radicalmente l’esperienza di guida e porta questo modello al vertice della famiglia. Ecco com’è andata durante il nostro test.

Video recensione Engwe L20 3.0 Pro

Design e qualità costruttiva

La Engwe L20 3.0 Pro è una bicicletta pieghevole, anche se a vederla non sembrerebbe affatto. In realtà, grazie a uno snodo centrale, si ripiega esattamente a metà. Anche il manubrio può essere ripiegato su se stesso, rendendo la bici relativamente compatta una volta chiusa. Va detto però che la portabilità è limitata dal peso, che raggiunge i 33 kg. In ogni caso, la possibilità di ripiegarla torna utile, ad esempio per caricarla nel bagagliaio dell’auto per una gita fuori porta o per riporla in uno spazio ridotto come un sottoscala o un garage. L’operazione di apertura e chiusura è davvero immediata.

La qualità costruttiva percepita è elevata: il telaio in alluminio è ben rifinito e ha una forma pensata per offrire massima accessibilità, ideale per l’uso urbano. Si sale sulla bici con estrema facilità, merito di un telaio basso che agevola chiunque, senza sforzi.

Una delle caratteristiche che spiccano è la presenza di una doppia sospensione: posteriormente troviamo un ammortizzatore ad aria personalizzato da Engwe (non regolabile), mentre all’anteriore c’è una forcella a molla con regolazione del precarico e blocco. Sotto il sellino sono presenti anche due piccoli ammortizzatori aggiuntivi. Tutto questo sistema rende la bici estremamente confortevole, anche su terreni dissestati o con piccoli ostacoli cittadini.

Le ruote, pur non essendo fat, sono molto larghe e generose. Abbassando leggermente la pressione si ottiene una bici ancora più morbida e assorbente nella guida.

La dotazione di serie è completa: troviamo un portapacchi posteriore (un po’ basso, ma compatibile con l’installazione di un seggiolino per bambini), parafanghi anteriori e posteriori e un supporto anteriore per un eventuale secondo portapacchi. L’impianto di illuminazione è composto da un faretto LED posteriore integrato con funzione stop e da un faretto anteriore esterno, comunque comandabile direttamente dal manubrio.

La L20 3.0 Pro non punta sull’estetica quanto sulla funzionalità, e in questo il suo design particolare colpisce nel segno. Non sarà la bici più bella che abbiate visto, ma vi assicuriamo che in quanto a comodità e praticità è davvero difficile chiederle di più.

Componenti

Per parlare della dotazione della bici partiamo dal vero protagonista: il motore centrale Mivice X700, di cui abbiamo già accennato nell’introduzione. Si tratta di un motore da 250W di potenza nominale con una coppia massima di 100Nm, davvero straordinaria per una bici relativamente economica come questa. Ci ha colpito fin dai primi chilometri ed è frutto del lavoro di un brand emergente che sta conquistando sempre più spazio, anche tra i costruttori occidentali più noti.

La cosa più sorprendente è la combinazione tra potenza e naturalezza dell’erogazione, distribuita in maniera eccellente su 5 livelli di assistenza. Il merito è anche di un sensore di coppia estremamente preciso ed efficace, che rende l’esperienza di pedalata fluida e naturale.

A supportare il motore troviamo una batteria da 720 Wh, che può essere rimossa facilmente per la ricarica. Quest’ultima avviene in tempi molto rapidi grazie al caricabatterie da 8A fornito in confezione: bastano circa due ore per una carica completa.

Previous Next Fullscreen

Completano la dotazione dei componenti di qualità: freni a disco idraulici a due pistoncini con dischi da 160 mm, un cambio Shimano Tourney a 7 rapporti e all’anteriore una monocorona. Le ruote da 20 pollici sono equipaggiate con coperture da 4 pollici di larghezza, generose e in grado di affrontare anche percorsi più sconnessi.

Come già anticipato, troviamo due parafanghi già montati e un portapacchi posteriore con faretto LED integrato dotato di funzione di stop. Davanti c’è invece un faretto anteriore, controllabile comodamente dal manubrio.

Sul cockpit spicca un ampio display LCD che mostra tutte le informazioni principali relative alla bici. Accanto, un pad di controllo consente di regolare i livelli di assistenza, accendere e spegnere i fari, attivare la modalità walk e azionare un cicalino elettronico (che, a voler essere sinceri, non ha proprio il suono più gradevole del mondo).

Esperienza d’uso

Utilizzare la Engwe L20 3.0 Pro è un’esperienza davvero fantastica. Come già anticipato, questa bici è estremamente comoda, potente, reattiva, agile e intuitiva nella guida. È l’ideale per gli spostamenti in ambito urbano, perfetta anche per chi non ha grande esperienza con le bici: l’accesso semplificato e le ruote compatte la rendono facile da indirizzare e da gestire nel traffico.

Il motore potente e la batteria da 720 Wh vi lasceranno estremamente tranquilli sul fronte autonomia: si possono superare senza problemi i 100 km con una singola carica. Questo anche perché la bici è talmente brillante che spesso basta utilizzarla nei primi due livelli di assistenza per ottenere un’ottima spinta, senza stressare troppo il motore e contenendo i consumi.

Previous Next Fullscreen

A rendere ancora più interessante l’esperienza d’uso c’è tutto il sistema IoT di Engwe, che include un modulo GPS con SIM dati integrata e una app dedicata. Grazie a questa piattaforma potete monitorare la posizione della bici, impostare un antifurto, creare una password di sblocco o anche semplicemente fare in modo che la bici si sblocchi automaticamente quando vi avvicinate con lo smartphone. Un vero tocco di tecnologia smart che impreziosisce ulteriormente il mezzo.

L’abbonamento alle funzioni IoT è incluso per un anno, dopodiché sarà necessario sottoscrivere un piano a pagamento per continuare a utilizzare questi servizi.

Non è facile trasmetterlo a parole, ma spesso con molte bici elettriche dal prezzo contenuto si ha la sensazione di un’esperienza d’uso un po’ approssimativa, con difetti qua e là, assistenza poco naturale o una qualità generale non sempre convincente. Con la Engwe L20 3.0 Pro, invece, fin da subito si percepisce di avere sotto di sé una bici di alta qualità: la guida è solida, il motore risponde bene, i freni sono efficaci, il cambio preciso, tutto al posto giusto.

Conclusioni

Inutile ripeterci ulteriormente: la Engwe L20 3.0 Pro è una bici che ci è piaciuta da cima a fondo. Se dovessimo riassumerla in una parola, quella parola sarebbe qualità, affiancata da una praticità che raramente si trova in prodotti simili.

Il prezzo di listino è di 1.699 euro: non è certo una cifra bassa, ma è assolutamente proporzionata a ciò che la bici offre in termini di dotazione tecnica, prestazioni e comfort. In ogni caso, Engwe propone anche altre varianti della L20 3.0 con componenti differenti e, soprattutto, senza il motore centrale, che permettono di risparmiare diverse centinaia di euro mantenendo comunque una buona base tecnica. Attenzione anche ai codici sconto, acquistando dal sito Engwe potete risparmiare 150 Euro.

Se quello che cercate è il top di gamma e volete un’esperienza d’uso al 100% di qualità, allora la Engwe L20 3.0 Pro è senza dubbio la scelta che ci sentiamo di consigliare.

Pro: Motore eccellente;



Antifurto integrato e funzioni smart;



Assistenza molto precisa;



Ricarica rapida;



Grande autonomia;



Comodità da cuscino; Contro: Ammortizzatore posteriore non regolabile nel precarico;



Forcella un po' morbida anche con precarico indurito al massimo.