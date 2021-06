ADO è un nuovo brand emergente nel mercato delle bici elettriche e con questa A16 sembra già aver apportato interessanti miglioramenti sia estetici che funzionali. Si tratta sempre di una bici elettrica low cost ma nel suo segmento di mercato è in grado di distinguersi non solo per rapporto qualità prezzo ma anche grazie alle aggiunte funzionali che ADO sta portando in queste sue nuove eBike.

ADO A16 Design

Il design è molto bello, è una bici elettrica abbastanza sportiva e nella sua colorazione bianca è decisamente intrigante. Il telaio è tutto in lega di alluminio (certificazione IPX5), molto resistente e assemblato in maniera quasi impeccabile, l’intera bici pesa circa 21 kg.

Non differisce molto dalle altre eBike pieghevoli ma con l’aggiunta di un bel po’ di extra si rende più funzionale. C’è una maniglia che rende più semplice il trasporto e la chiusura della bici. Ci sono già montati dei bei parafanghi sportivi, c’è il cavalletto piccolo che ha il vantaggio di non ostacolare mai i pedali. Sella e manubrio regolabili in altezza.

Ci sono due freni a disco meccanici, nota di merito per i due cerchi in lega di magnesio, valida la forcella anteriore ammortizzata ma la vera novità è l’ammortizzatore posteriore che rende il suo utilizzo decisamente più comodo rispetto alle altre bici elettriche anche di fascia più alta che ne sono sprovviste.

Oltre ad avere i pedali snodabili, una potente luce led anteriore ed un clacson importante, sul manubrio della bici c’è il display retroilluminato per il controllo dei vari parametri , c’è una porta USB per ricaricare lo smartphone. ADO regala anche un buon porta smartphone in omaggio ed anche un gonfiatore (di scarsa qualità).

ADO A16 Specifiche tecniche

Ecco la lista di specifiche tecniche di ADO A16:

Motore brushless 350 W

Batteria 36 V 7.8 A

Velocità massima di fabbrica 25 Km/h

Velocità massima motore 35 Km/h

Autonomia dichiarata 4ì35 Km electric / 70 Km assistita

Ruote da 16″

Cerchi in magnesio

Freni a disco

Forcella ammortizzata

Ammortizzatore posteriore

Display di controllo

USB ricarica smartphone

Parafanghi

Telaio in alluminio (pieghevole)

21 Kg di peso

certificazione IPX5

ADO A16 Prestazioni

La ADO A16 è una bici elettrica comoda in città senza rinunciare ad uno sprint importante. Arriva con la velocità massima bloccata a 25 Km/h per essere perfettamente in regola con la legge ma si può facilmente impostare anche la massima potenza che la spinge fino a 35/40 Km/h.

I livelli di assistenza del motore sono regolabili attraverso il display, la configurazione di base arriva con 3 livelli di assistenza. Il livello 1 attiva il motore dopo 3 pedalate e non va oltre 15 Km/h, il secondo livello di assistenza si spinge fino a 20 e il terzo fino a 25. Con i livelli di assistenza 2 e 3, dopo aver raggiunto una certa velocità si potrà anche utilizzare l’acceleratore. Su questa ADO A16 si può configurare di tutto, basta semplicemente controllare le norme attive in Italia ed adattare la bicicletta in base alle esigenze.

La potenza del motore c’è ed in combinazione al peso ridoto, in una città come Napoli fatta di un manto stradale a tratti proibitivo, piena zeppa di salite e discese, questa ADO A16 si è comportata alla grande. Ottima la taratura di base dei freni a disco, buona la tenuta di strada con i copertoni validissimi per la città. Nessun problema sia in salita (riesce a fare tranquillamente anche quelle ripide) che in discesa.

L’ammortizzazione anteriore è tarata perfettamente di fabbrica ma il vero extra a fare la differenza è l’ammortizzatore posteriore che permette di guidarla in comodità anche su strade piene di buche fastidiose. Ultimo fattore di merito della ADO A16 è la sua silenziosità, sono stati risolti i problemi di rumore derivati dalla batteria che si muoveva troppo nel corpo della bici (succede su tantissime bici elettriche anche di fascia più alta).

ADO A16 Autonomia

ADO dichiara circa 35 Km in full electric, 70 Km in modalità assistita. Noi ne abbiamo fatti circa 25/30 Km in elettrico e 70 Km in assistita. Ovviamente tutto dipende dal percorso, da quante salite si fanno, dal vostro peso, se portate zaini pesanti e così via. Tirando le somme quello dichiarano è un risultato che nelle condizioni ottimali si può raggiungere.

La batteria si ricarica da 0 a 100 in meno di 5 ore e può si può ricaricare direttamente dal corpo della bici oppure, molto più comodamente, si può rimuovere la batteria dal corpo della bici e caricarla come se fosse uno smartphone.

ADO A16 Prezzo e codici sconto

Considerando la durata della batteria, la sua maneggevolezza, il peso, le ruote adeguate e comunque la sua potenza, la ADO A16 è molto comoda in città e se siete dei temerari può andare anche oltre le mura della città ma non è consigliato. Ha tutte le aggiunte che servono in città: un sellino molto comodo, ha la forcella anteriore ammortizzata con il vero plus, l’ammortizzatore posteriore che fa tutta la differenza del mondo.

Su Bangood costa circa 744 Euro ma con il codice sconto che trovate in basso, il prezzo cala a 546 Euro che porta questa ADO A16 ad avere un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Acquista ADO A16 su Banggood a 546 Euro con codice sconto

Codice sconto: BGA16Z01

Viene spedita dall’Europa, quindi in una settimana viene consegnata senza dogana o tasse, buono il servizio post vendita (provato in video per la A20). Se cercate una bici elettrica per la città con zero rinunce ed anche qualche comodissimo extra, grazie al codice sconto questa ADO A16 è tra le migliori da considerare.

