Il mercato delle bici elettriche è tornato ad attivarsi con l’arrivo delle belle giornate di sole pieno. Da parte di più brand stanno arrivando nuove soluzioni di bici elettriche sempre più complete, potenti ed affidabili. In queste ultime settimane abbiamo provato la ADO A20, una delle migliori bici elettriche economiche considerata la promozione messa in campo dal brand.

ADO A20 Design

Com’è fatta questa ADO A20? Molto bene considerato il prezzo anche perché rispetto alle sue diretti concorrenti come la Himo Z20 e la Fiido D4s ha tante piccole chicche in più. Il design è assolutamente piacevole alla vista, la versione nero opaco con quel logo così grande non ispira particolarmente ma c’è anche una versione bianca dove risalta decisamente meno. Il telaio è tutto in lega di alluminio (certificazione IPX5), molto resistente e ben assemblato, l’intera bici pesa circa 24 kg.

Le linee estetiche sono di una classica eBike pieghevole ma con l’aggiunta di un bel po’ di accessori opzionali che non sempre si trovano nella sua fascia di prezzo. C’è una maniglia che rende più semplice il trasporto e la chiusura della bici. Ci sono già montati dei bei parafanghi sportivi, una rarità per la fascia di prezzo. C’è il cavalletto piccolo che ha il vantaggio di non ostacolare mai i pedali. Oltre al sella, anche il manubrio è regolabile in altezza.

Ci sono due freni a disco meccanici, nota di merito per i due cerchi in lega di magnesio che sono decisamente un’altra cosa rispetto alla concorrenza, discreta la forcella anteriore ammortizzata ed anche la sella è ammortizzata e oggettivamente aiuta tanto vista l’assenza di ammortizzatori posteriori come in tutte le bici elettriche low cost.

Oltre ad avere i pedali snodabili, una potente luce led anteriore ed un clacson bello potente, sul manubrio della bici c’è il display retroilluminato per il controllo dei vari parametri , c’è una porta USB per ricaricare lo smartphone. ADO regala anche un buon porta smartphone in omaggio ed anche un gonfiatore.

ADO A20 Specifiche tecniche

Ecco la lista di specifiche tecniche di ADO A20:

Motore brushless 350 W

Batteria 36 V 10.4 A

Velocità massima di fabbrica 25 Km/h

Velocità massima motore 35 Km/h

Autonomia dichiarata 45 Km electric / 80 Km assistita

Ruote da 20″

Cerchi in magnesio

Freni a disco

Forcella ammortizzata

Sella ammortizzata

Display di controllo

USB ricarica smartphone

Parafanghi

Telaio in alluminio (pieghevole)

24 Kg di peso

certificazione IPX5

ADO A20 Prestazioni

La ADO A20 è una bici elettrica veloce, scattante e comoda da utilizzare. Arriva con la velocità massima bloccata a 25 Km/h per essere perfettamente in regola con la legge ma si può facilmente impostare anche la massima potenza che la spinge fino a 35/40 Km/h.

I livelli di assistenza del motore sono regolabili attraverso il display, la configurazione di base arriva con 3 livelli di assistenza. Il livello 1 attiva il motore dopo 3 pedalate e non va oltre 15 Km/h, il secondo livello di assistenza si spinge fino a 20 e il terzo fino a 25. Con i livelli di assistenza 2 e 3, dopo aver raggiunto una certa velocità si potrà anche utilizzare l’acceleratore. Su questa ADO A20 si può configurare di tutto, quindi qualsiasi sia la regola, qualsiasi siano i limiti, basta settare la bici nel modo giusto e si è a posto con la legge. Si può anche attivare la partenza solo in elettrico con l’acceleratore, così come si può disabilitare sempre.

La potenza del motore c’è e si fa sentire. In una città come Napoli, fatta di un manto stradale a tratti proibitivo e piena zeppa di salite e discese, c’è da ammettere che abbiamo ricevuto ottimi feedback sia dai freni a disco (che se regolati bene sono una sicurezza anche se fanno un po’ di rumore) e sia dalla capacità di assistenza nelle salite, si riescono a fare anche quelle più ripide senza fare fatica. Buona la tenuta di strada con i copertoni validi dal buon grip anche su strade poco curate.

L’ammortizzazione anteriore è tarata bene di fabbrica, è bella rigida e permette di assorbire discretamente tutte imperfezioni della strada. Ottimo il supporto della sella ammortizzata che tra le altre cose, è parecchio ammortizzata. Danno una bella sensazione di solidità e di sicurezza i due cerchi in lega di magnesio, ad onor del vero è tutto il telaio che regala una bella sensazione di solidità.

ADO A20 Autonomia

ADO dichiara circa 45 Km in full electric, 80 Km in modalità assistita. Noi ne abbiamo fatti circa 30/35 Km in elettrico e 70 Km in assistita. Ovviamente tutto dipende dal percorso, da quante salite si fanno, dal vostro peso, se portate zaini pesanti e così via. Tirando le somme quello dichiarano è un risultato che nelle condizioni ottimali si può raggiungere.

La batteria si ricarica da 0 a 100 in circa 6 ore e può si può ricaricare direttamente dal corpo della bici oppure, molto più comodamente, si può rimuovere la batteria dal corpo della bici e caricarla come se fosse uno smartphone.

ADO A20 Prezzo, codici sconto e promozione

ADO A20 è una bici elettrica molto più attrezzata rispetto alle altre low cost, ha un motore che spinge bene, un telaio sviluppato a dovere con anche un buon cable managment, qualche ottima aggiunta come la sella ammortizzata e i cerchi in magnesio. Oltre ai vari extra come parafanghi già inclusi, un bel display di controllo, qualche accessorio in omaggio. Nella sua fascia di prezzo, questa ADO A20 è assolutamente competitiva.

Su Bangood costa circa 769 Euro ma con il codice sconto che trovate in basso, il prezzo cala a 615 Euro che porta questa ADO A20 ad avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. In più ogni giorno fino al 31 maggio 2021, i primi 10 che acquistano la bici riceveranno in omaggio una seconda batteria dal valore di circa 200 Euro.

Acquista ADO A20 su Banggood a 615 Euro con codice sconto

Codice sconto: BGADOA20

Questa ADO A20 se presa con il codice sconto e magari anche la seconda batteria, diventa davvero una delle migliori bici elettriche low cost perché, oggettivamente, offre qualcosa in più rispetto ad una Fiido D4s, Himo Z20 e così via. Viene spedita dall’Europa, quindi in una settimana viene consegnata senza dogana o tasse, buono il servizio post vendita (considerazioni in video). Questa ADO A20 è consigliata come prima bici elettrica da utilizzare tranquillamente anche in città che non si prestano benissimo alle bici.

