Dopo la nuova normativa che equipara i monopattini elettrici alle bici e forte di un nuovo accordo con il Comune di Milano, Helbiz torna a operare nel capoluogo lombardo. La ripresa delle operazioni è avvenuta nello scorso weekend, proprio in occasione della chiusura totale al traffico automobilistico in seguito all’elevato livello di inquinamento raggiunto.

Sono oltre 1.000 i mezzi di micromobilità elettrica della compagnia italo-americana, 750 monopattini elettrici e 300 biciclette a pedalata assistita. L’obiettivo è quello di aumentare la flotta entro la fine dell’anno, arrivando a diverse migliaia di veicoli in circolazione.

Salvatore Patella, CEO e fondatore di Helbiz, ha espresso la propria soddisfazione per l’importante accordo raggiunto:

“Siamo davvero orgogliosi di poter supportare il Comune di Milano nella ricerca di soluzioni, più pulite ed efficienti, al problema della mobilità sostenibile. Con i nostri monopattini e le nostre bici elettriche, i cittadini e i turisti potranno contare su un preziosissimo alleato per gli spostamenti, soprattutto per quelli di breve entità, 365 giorni all’anno. Il prossimo passo sarà l’integrazione della nostra flotta e del nostro modello di mobilità con gli altri operatori che hanno la visione di una Milano sostenibile dal punto di vista ambientale.“

Le tariffe di Helbiz a Milano

I cittadini milanesi potranno noleggiare i mezzi Helbiz grazie all’apposita app da installare sul proprio smartphone. Per quanto riguarda i monopattini elettrici il costo è di un euro per lo sblocco e 15 centesimi di euro al minuto per l’utilizzo, mentre per le bici a pedalata assistita lo sblocco costa 15 centesimi e l’utilizzo 7 centesimi al minuto.

Per i clienti Telepass Pay il servizio è gratuito per i primi 30 minuti. Ricordiamo inoltre che le bici possono circolare ovunque in città, mentre per i monopattini elettrici è prevista una limitazione all’interno della circonvallazione esterna 90/91.

All’interno dell’app è comunque presente un sistema che segnala le aree nelle quali è possibile circolare con il monopattino e i parcheggi nei quali depositare, sugli stalli o nei parcheggi per le due ruote, i mezzi noleggiati.

Fonte