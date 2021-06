Hai da poco visto un POV su TikTok, oppure ne sei venuto a conoscenza durante una chiacchierata con un amico, e desideri saperne di più? Ti accontentiamo subito. Oltre al significato, nella nostra guida trovi anche alcune idee per crearne uno e un video con alcuni dei migliori POV girati dagli iscritti di TikTok.

Che cosa significa POV su TikTok

Un POV su TikTok è un video girato in primo piano usando il punto di vista dello spettatore. POV è infatti l’acronimo di Point of View, in italiano punto di vista.

Lo riconosci facilmente dagli altri filmati caricati sulla piattaforma social per via della didascalia, dove viene aggiunta la parola POV, in modo da far capire subito all’utente la tipologia di video che sta per guardare. In poco tempo si è guadagnato uno spazio importante all’interno della community, in quanto permette ai creator di sprigionare ancora di più la propria fantasia, arrivando a interagire con lo stesso utente mediante l’utilizzo di questa innovativa tecnica.

Idee per creare un POV su TikTok

Di solito un POV su TikTok viene usato dai tiktoker più famosi per esprimere un loro disagio o pensiero in merito a una determinata situazione. Se pensi di avere buone doti di recitazione, potresti ad esempio preparare un POV sugli esami di Maturità, oppure sulla fine di una storia d’amore, oppure ancora su un evento – anche inventato – che possa suscitare interesse nei tuoi follower.

Invece, se ritieni di avere talento per la musica, sfrutta la tecnica del POV per promuovere un inedito o la cover di una canzone su cui pensi di essere particolarmente portato. Alcuni artisti, prima sconosciuti, sono riusciti a ottenere migliaia e migliaia di stream, raggiungendo così un’insperata popolarità.

Ed è proprio questo il motivo per cui sempre più persone sono spinte a realizzare un POV: esprimersi in maniera originale attraverso un video, mettendo in risalto doti attoriali e/o musicale, allontanandosi così dall’atmosfera ovattata dei tipici balletti.

Video dei migliori POV su TikTok

Su YouTube è possibile vedere varie compilation che includono i migliori POV su TikTok. Nel video qui sotto, ad esempio, puoi vedere ben 15 minuti di video che ritraggono decine di POV diversi, in modo da poterti fare un’idea migliore su quali sono le scene che vanno per la maggiore e che riscuotono notevole interesse tra le nuove generazioni.

Nel filmato qui sotto, invece, c’è il videoclip del brano Don’t Start Now dell’artista Dua Lipa. La cantante britannica mostra ai fan una serata trascorsa in discoteca impiegando la tecnica del POV (Point of View), a testimonianza di come il nuovo modo di comunicare su TikTok stia influenzando anche il mondo della musica pop e le sue artiste più rappresentative.

