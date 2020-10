Diventare genitori presenta onori e oneri, e se all’inizio i primi possono apparire in netta maggioranza, i secondi guadagnano terreno poco a poco, fino a far dimenticare tutto il resto (come tutte le cose d’altronde). Per fortuna, in aiuto alle mamme e ai papà arriva la lista nascita Amazon, praticamente uguale a una comunissima lista nascita o lista nozze, soltanto però più centrata nel presente e in quello che sarà il prossimo futuro, dove la tecnologia e la rete Internet continueranno a occupare un ruolo di primo piano.

In questa guida ti spiegheremo il significato di lista nascita Amazon, illustrandoti il suo funzionamento: a tal proposito, simuleremo la creazione di una lista tramite il proprio account Amazon, oltre a mostrarvi come trovarla (noi abbiamo usato il computer, ma puoi benissimo anche utilizzare il tuo smartphone Android o iOS. In ultimo, ti presenteremo le migliori promozioni disponibili per le liste nascite create sul marketplace di Jeff Bezos.

Bene, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito a rispondere alla prima domanda (se conosci già la risposta, ti invitiamo a utilizzare l’indice qui sotto e cliccare direttamente sull’argomento che più ti interessa.

Cos’è una lista nascita Amazon

La lista nascita Amazon è un elenco di regali che i futuri genitori vorrebbero per sé e per il nuovo arrivato. I prodotti vengono inseriti nella lista da uno o entrambi i genitori dopo aver eseguito il login alla piattaforma tramite il proprio account, e possono essere scelti non solo dal catalogo Amazon ma anche da altri siti, dove magari è presente un articolo migliore rispetto a quello disponibile sul sito riconosciuto come uno dei migliori marketplace a livello internazionale (la funzione si chiama Lista Universale ed è garantita dall’intelligenza artificiale di Amazon Assistant).

In pratica, la Amazon lista nascita non è altro che una lista nozze 3.0: anziché lasciare la propria lista dei desideri in un negozio fisico, la coppia decide di condividerla online, con la comodità di aggiungere quanti prodotti vuole sfruttando le potenzialità illimitate del catalogo di articoli predisposto dal colosso di Seattle. I vantaggi tra l’altro sono molteplici, su tutti il risparmio di tempo nella preparazione dell’elenco e la possibilità di usufruire di importanti sconti in precisi momenti dell’anno, come ad esempio l’Amazon Prime Day e il Black Friday.

Se fin qui è tutto chiaro, spieghiamo ora come funziona la lista nascita Amazon, con i prossimi capitoli che occuperanno la parte centrale del nostro approfondimento.

Come creare una lista nascita su Amazon

Innanzitutto, ecco i passaggi da seguire per la creazione di una lista nascita Amazon:

Accedi all’account Amazon Clicca su Account e liste Spostati nel menu Le tue liste Seleziona Lista nascita Pigia sul bottone Inizia Esegui di nuovo il login al tuo account Amazon Inserisci una data di nascita stimata del bebè Modifica o conferma l’indirizzo di spedizione presso cui rivedere i prodotti Lascia il segno di spunta accanto all’opzione Permetti spedizioni da venditori marketplace per evitare che amici e parenti debbano inserire manualmente l’indirizzo della tua abitazione Aggiungi un segno di spunta accanto a Offerte esclusive di Lista nascita per ricevere in tempo reale eventuali interessanti offerte disponibili Completa il Captcha Clicca sul bottone Crea la mia lista nascita

A questo punto la tua lista nascita è pronta, non devi far altro che aggiungere gli articoli che vorresti ricevere dai tuoi cari per il nuovo arrivato (oltre naturalmente per te e la persona che ti sta accanto). Se, ad esempio, vuoi inserire i primi prodotti in elenco vai su Aggiungi articoli e scegli tra le varie liste e raccomandazioni disponibili, tra cui Abbigliamento per bambini di Amazon Essentials, gli articoli Mama Bear (gamma premium di articoli per neonati), Lista nascita minimalista (dove sono disponibili prodotti versatili e dal design funzionale).

Una volta che hai individuato un prodotto di tuo interesse, puoi aggiungerlo alla lista semplicemente cliccando sul bottone Aggiungi alla Lista Nascita, che trovi sotto ciascun riquadro dell’articolo selezionato. Man mano che aggiorni l’elenco dei desideri, valuta se mostrarlo a tutti gli altri utenti Amazon o a una ristretta cerchia di persone a cui dovrai poi inviare un link di condivisione tramite email o un semplice messaggio. Per cambiare le impostazioni della privacy relative alla lista nascita (di default è attiva l’opzione Privata), segui questi semplici passaggi:

Vai nella schermata principale della lista nascita

della lista nascita Clicca su Impostazioni

Fai uno scroll verso il basso fino a Impostazioni privacy

Aggiungi un segno di spunta accanto a una delle tre opzioni che preferisci ( Pubblica , Condivisa , Privata )

, , ) Seleziona il bottone Salva modifiche per memorizzare il cambiamento appena effettuato

Importante: sempre dalla home page della lista nascita è disponibile la sezione Checklist, dove hai l’opportunità di controllare se nell’elenco sono presenti tutti gli oggetti indispensabili per il bambino e, in generale, per la nuova famiglia che si sta per formare. Nella checklist compaiono le categorie A spasso, Bagnetto, Cambio del pannolino, Allattamento, Abbigliamento, Cameretta, Attività, Benessere e sicurezza, Per la mamma.

Proseguiamo il nostro approfondimento mostrando come trovare una lista nascita su Amazon sia un’operazione alla portata di tutti.

Come trovare lista nascita Amazon

Se le idee scarseggiano o desideri nuovi spunti per realizzare una lista nascita con i fiocchi, puoi sempre “copiare” le idee degli altri, grazie all’apposita funzione resa disponibile dal marketplace di Jeff Bezos. Segui questi passaggi per trovare una lista nascita all’interno del portale Amazon già redatta in precedenza da altri genitori:

Vai alla schermata principale della tua lista nascita Seleziona la voce Altre liste nascita Amazon Inserisci un nome nel campo “Ricerca in base al nome“ Riempi gli altri campi Città, Provincia, Mese e Anno Clicca sul bottone Cerca per avviare la ricerca

La funzione Cerca lista nascita Amazon si rivela molto utile quando la coppia di genitori desidera avere quante più opzioni disponibili, e può venire incontro anche a chi non ha spiccate doti di fantasia o di semplice organizzazione. Insomma, immagina tale strumento un po’ come l’aiuto da casa del pubblico, nota ancora di salvataggio in un altrettanto noto programma televisivo.

Bene, siamo quasi giunti alla conclusione della guida, non ci resta ora che parlare delle promozioni associate agli articoli della lista nascita, in modo da approfittare di eventuali omaggi e regali.

Sconto lista nascita Amazon

In quest’ultimo capitolo passeremo in rassegna le varie promozioni disponibili sulla lista nascita Amazon:

Fino al 20% sulla tua lista nascita : la promo consente di ricevere uno sconto del 10% per 300 euro di spesa, del 15% per 600 euro di spesa, e del 20% per un ordine da 800 euro. La promozione è disponibile soltanto sui prodotti venduti e spediti da Amazon presenti nel negozio Prima Infanzia (sono però esclusi i pannolini e formula per bambini), e può essere attivata usando rispettivamente i codici Lista10, Lista15 e Lista20 all’interno della sezione coupon.

: la promo consente di ricevere uno sconto del 10% per 300 euro di spesa, del 15% per 600 euro di spesa, e del 20% per un ordine da 800 euro. La promozione è disponibile soltanto sui prodotti venduti e spediti da Amazon presenti nel negozio Prima Infanzia (sono però esclusi i pannolini e formula per bambini), e può essere attivata usando rispettivamente i codici Lista10, Lista15 e Lista20 all’interno della sezione coupon. Regalo di benvenuto: un’altra promozione per la lista nascita Amazon è Regalo di benvenuto, che può essere richiesto direttamente dalla schermata principale della lista nascita, cliccando sul riquadro intitolato appunto Regalo di benvenuto. Rispetto alla promo descritta qui sopra, puoi beneficiare dell’omaggio targato Amazon soltanto in base alla disponibilità dei prodotti inseriti nella lista.

Conclusioni

Per il nostro approfondimento sulla lista nascita Amazon è davvero tutto, siamo sicuri che dopo aver letto la guida non avrai alcun problema a creare una nuova lista oppure cercarne una già esistente in modo da trovare idee originali. Ma prima di salutarci, permettici di farti i nostri migliori auguri per il dolce evento!

