Avete scaricato iOS 14 beta per provare in anteprima tutte le novità del nuovo software per iPhone, ma ora volete tornare indietro e lasciarvi il software beta alle spalle ma non sapete come fare: nessun problema.

Come effettuare il downgrade da iOS 14 beta – Opzione #1

Con questo procedimento uscirete dal canale beta, ma continuerete ad utilizzare l’attuale versione del software installato sul vostro iPhone fino alla release ufficiale di iOS 14.

Cliccate su Impostazioni sul vostro iPhone o iPad

sul vostro iPhone o iPad Andate su Generali , scorrete in basso fino a trovare Profilo

, scorrete in basso fino a trovare Cliccate su iOS 14 Beta

Cliccate su Rimuovi Profilo , digitate il codice di protezione se richiesto, scegliete nuovamente Rimuovi Profilo

, digitate il codice di protezione se richiesto, scegliete nuovamente Riavviate il dispositivo

Una volta che il software finale di iOS 14 sarà disponibile al download potrete scaricarlo andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamenti

Come effettuare il downgrade da iOS 14 beta – Opzione #2

Se invece volete ritornare subito al canale ufficiale potete fare un ripristino del vostro dispositivo: chiariamo subito però che non potrete ripristinare un backup fatto da iOS 14 se ritornerete ad iOS 13. Prima di iniziare assicuratevi di avere l’ultima versione di iTunes sul vostro PC/Mac.

Collegate il vostro iPhone o iPad al PC/Mac tramite cavetto

Entrate in Recovery Mode (Modalità Ripristino o DFU), dovreste visualizzare il logo di iTunes con un cavo Lightning

(Modalità Ripristino o DFU), dovreste visualizzare il logo di iTunes con un cavo Lightning Premete su iTunes il pulsante Ripristina per avviare la procedura di installazione dell’ultima versione disponibile di iOS.

per avviare la procedura di installazione dell’ultima versione disponibile di iOS. Il vostro iPhone/iPad potrebbe riavviarsi più volte: rimanete calmi ed attendete la fine della procedura

Una volta completato il ripristino sarà necessario accedere nuovamente con le credenziali del vostro Apple ID

Con questi due metodi potete scegliere di abbandonare iOS 14 beta e ritornare ad iOS 13 in qualunque momento, oppure di aspettare il rilascio della release ufficiale: l’attesa non dovrebbe essere troppo lunga, con l’evento di presentazione dei nuovi iPhone, e di iOS 13, oramai dietro l’angolo.