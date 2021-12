La disdetta dell’abbonamento Infinity+ può essere effettuata online tramite l’area utente del sito mediasetplay.mediaset.it oppure per telefono. In questo articolo ti spieghiamo in maniera dettagliata come fare per disdire Mediaset Infinity+.

Come disdire Mediaset Infinity+ dopo la prova gratuita

In occasione del lancio della nuova piattaforma Infinity+, Mediaset ha concesso agli utenti di provare il servizio in streaming gratis per un periodo di tempo limitato. Al termine della prova gratuita scattava il rinnovo automatico a pagamento, con l’addebito diretto sulla carta memorizzata durante la registrazione.

Parliamo al passato perché nel momento in cui vi scriviamo Mediaset non offre più la possibilità di vedere gratis i contenuti della sua piattaforma a pagamento. Ci sono però ancora diversi account che stanno beneficiando del periodo di prova gratuito, incluso magari anche il tuo, dunque è importante spiegare come togliere l’auto rinnovo di Mediaset Infinity per evitare l’addebito automatico al termine del periodo promozionale:

Esegui l’accesso con le tue credenziali al sito mediasetplay.mediaset.it Clicca sull’icona del tuo profilo in alto a destra e dal menu a tendina che si apre seleziona Area Utente. Sotto l’intestazione I tuoi piani pigia in rapida successione su Dettagli e modifica > Dettagli > Disattiva rinnovo.

Una volta richiesta la disattivazione del rinnovo automatico, potrai continuare a guardare Infinity+ fino alla scadenza della prova gratuita.

Nota: i passaggi qui sopra si riferiscono alla procedura tramite computer. Se invece vuoi disdire da smartphone tramite app, nella schermata principale dell’applicazione tocca l’icona del profilo, dopodiché fai tap su I tuoi channels e Dettagli, per poi confermare la richiesta pigiando su Disattiva rinnovo.

Importante: la procedura descritta in questo paragrafo funziona anche per disattivare Infinity+ se già si sta pagando l’abbonamento mensile o annuale per usufruire dei contenuti inclusi nel servizio Mediaset.

Come disdire Infinity+ con Vodafone

Infinity+ è incluso per dodici mesi nel pacchetto Vodafone Entertainment a costo zero. Alla scadenza del periodo promozionale, il cliente Vodafone riceverà ogni mese l’addebito di 7,99 euro sul suo conto telefonico. Per disdire l’abbonamento Mediaset Play Infinity con Vodafone puoi recarti nella tua area personale via app o sito web, oppure contattare il servizio clienti al numero verde 190.

Di seguito la procedura passo-passo per disdire Mediaset Infinity+ con Vodafone tramite l’app MyVodafone:

Esegui l’accesso a MyVodafone tramite le tue credenziali. Tocca l’icona del menu in alto a sinistra. Seleziona Le tue offerte attive. Fai tap su Servizi digitali. Accanto a Infinity tocca il pulsante Gestisci. Pigia su Conferma per procedere con la disattivazione del servizio.

Questi invece i passaggi se intendi effettuare la disdetta tramite il sito web:

Effettua il login al sito ufficiale di Vodafone tramite la sezione Fai da Te. Nel menu in alto seleziona Servizi Vodafone. Fai clic su Servizi digitali. Nella nuova schermata, accanto a Infinity clicca su Verifica. Fai clic due volte consecutive sul pulsante Disattiva per disdire l’abbonamento.

Come disdire Infinity+ con TIMVISION

Tra i tanti pacchetti offerti da TIMVISION, la piattaforma di video streaming di TIM, ci sono anche TIMVISION Gold e TIMVISION Calcio e sport: entrambi includono la visione di Infinity+. Per effettuare la disdetta è sufficiente chiamare il 187 oppure recarsi in un negozio TIM e richiedere la disattivazione di Mediaset Infinity+ o dell’intera offerta televisiva.

A questo proposito, è importante ricordare che tutte le offerte TV di TIM non prevedono vincoli, dunque è possibile disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Inoltre sottolineiamo che entro 30 giorni dalla richiesta di disdetta occorre restituire a TIM il decoder TIMVISION Box ricevuto in comodato d’uso: il pacco va spedito a proprie spese all’indirizzo Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics, Magazzino Reverse A22, Piazzale Giorgio Ambrosoli snc 27015 Landriano (PV). Maggiori dettagli nella nostra guida su come disattivare una promozione TIM.

Come disdire Infinity+ con Tiscali

Alla lista degli operatori che propongono tra le loro offerte l’abbonamento a Infinity+ si aggiunge anche Tiscali. In questo caso però la procedura per disattivare il servizio a pagamento è più semplice, basta infatti seguire le istruzioni riportate nel primo capitolo della nostra guida (“Come disdire Mediaset Infinity+ dopo la prova gratuita”).

Questo perché l’operatore Tiscali propone ai nuovi clienti un semplice codice promo da 6 o 2 mesi, che va poi riscattato al momento della sottoscrizione di Infinity+ sul sito mediasetplay.mediaset.it. Una volta che si è usufruito del codice, i clienti Tiscali potranno gestire in autonomia il proprio piano senza più fare riferimento né al sito né al servizio clienti Tiscali.

Come disdire Infinity Pass

I vari Infinity Pass disponibili in commercio meritano un capitolo a parte. A differenza infatti delle offerte attivabili online e per telefono, un Infinity Pass ha una scadenza naturale e non si rinnova in automatico dopo di essa, a meno che non sia tu a decidere di comprarne un secondo. Dunque non è richiesta alcuna azione da parte tua per disattivare un Infinity Pass, non dovrai far altro che aspettare la sua naturale scadenza in base ai mesi riportati nel Pass.

Come faccio a cancellarmi da Infinity

Infine, se dopo aver disattivato l’abbonamento vuoi cancellare anche il tuo account su Mediaset Infinity+ procedi come segue:

Collegati al sito mediasetplay.mediaset.it ed effettua il login tramite le tue credenziali. Clicca sull’icona del tuo profilo e seleziona la voce Area Utente. Nella sezione Il tuo account fai clic su I tuoi dati. Seleziona Modifica dati anagrafici. Nella nuova schermata che si apre esegui uno scroll verso il basso e seleziona il pulsante Cancella Account.

