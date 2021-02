Il calendario MotoGP™ su DAZN per la stagione 2021 include tutte le gare della MotoGP™, Moto2™ e Moto3™ del Mondiale di quest’anno. Incluso nell’abbonamento di 9,99 euro al mese insieme al resto della programmazione sportiva DAZN, il campionato del mondo di motociclismo sarà trasmesso in diretta streaming su PC, smartphone, tablet e Smart TV. Gli appassionati delle due ruote potranno assistere all’intero weekend di gara, che inizierà come da tradizione il venerdì con le prove libere, proseguendo poi al sabato con le qualifiche ufficiali, e infine con l’atto conclusivo della gara alla domenica.

I motori della MotoGP™ torneranno ad accendersi il prossimo 28 marzo, quando andrà in scena in Qatar il primo Gran Premio della nuova stagione. Al momento, il calendario prevede 19 corse, ma si potrebbe arrivare fino a 21 gare se nei prossimi mesi verranno recuperati i GP d’Argentina e delle Americhe, senza dimenticare come tra le corse di riserva figuri anche il GP d’Indonesia. Ricordiamo infine che, se il programma verrà rispettato senza intoppi, l’ultima gara si disputerà a Valencia il 14 novembre.

A seguire trovate il calendario completo della MotoGP™ 2021 con tutti gli orari delle gare in diretta su DAZN.

Calendario MotoGP™ 2021 su DAZN e orari inizio gare

28 marzo

Gran Premio del Qatar – Gara MotoGP™ alle ore 19

4 aprile

Gran Premio di Doha – Gara MotoGP™ alle ore 19

18 aprile

Gran Premio del Portogallo – Gara MotoGP™ alle ore 14

02 maggio

Gran Premio di Spagna – Gara MotoGP™ alle ore 14

16 maggio

Gran Premio di Francia – Gara MotoGP™ alle ore 14

30 maggio

Gran Premio d’Italia (Mugello) – Gara MotoGP™ alle ore 14

06 giugno

Gran Premio di Catalunya – Gara MotoGP™ alle ore 14

20 giugno

Gran Premio di Germania – Gara MotoGP™ alle ore 14

27 giugno

Gran Premio di Assen – Gara MotoGP™ alle ore 14

11 luglio

Gran Premio di Finlandia – Gara MotoGP™ alle ore 14

15 agosto

Gran Premio dell’Austria – Gara MotoGP™ alle ore 14

29 agosto

Gran Premio del Regno Unito – Gara MotoGP™ alle ore 14

12 settembre

Gran Premio di Aragon – Gara MotoGP™ alle ore 14

19 settembre

Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (Misano) – Gara MotoGP™ alle ore 14

03 ottobre

Gran Premio del Giappone – Gara MotoGP™ alle ore 8

10 ottobre

Gran Premio della Thailandia – Gara MotoGP™ alle ore 10

24 ottobre

Gran Premio d’Australia – Gara MotoGP™ alle ore 6

31 ottobre

Gran Premio della Malesia – Gara MotoGP™ alle ore 8

14 novembre

Gran Premio della Comunità Valenciana – Gara MotoGP™ alle ore 14

Telecronisti DAZN per la MotoGP™

Tutte le gare della MotoGP™ saranno trasmesse in diretta su DAZN con la telecronaca di Niccolò Pavesi e Marco Melandri. Quest’ultimo curerà inoltre interessanti speciali sulla nuova stagione, come già ha avuto modo di fare lo scorso anno con il consueto appuntamento Dica33.

Dopo la breve parentesi nel Mondiale Superbike lo scorso anno, dove ha corso in sella alla Ducati del team Barni Racing fino a inizio settembre, l’ex campione del mondo ravennate potrà dedicarsi al cento per cento all’attività di commentatore del motomondiale per DAZN, dopo aver messo in mostra tutta la propria competenza nella passata stagione con accanto l’altrettanto sorprendente Niccolò Pavesi.

Le gare di Moto2™ e Moto3™ saranno invece raccontate dal giornalista sportivo Matteo Pittaccio. Accanto a lui, confermato dopo la brillante passata stagione, Roberto Rolfo. Dal 1996 al 2004 ha sempre corso nella classe 250, ottenendo come miglior piazzamento un secondo posto finale nella classifica piloti del Mondiale 2003; quindi il grande salto in MotoGP™, dove però non ha brillato come ci si aspettava, e per questo è ritornato in Moto2™, dove si è tolto la soddisfazione di vincere la sua quarta e ultima gara del motomondiale tagliando per primo il traguardo del Gran Premio della Malesia.

Non ci resta ora che darvi appuntamento alla prima gara del Mondiale MotoGP™, in calendario per domenica 28 marzo in Qatar, con l’inizio del Gran Premio previsto per le 19:00 ora italiana.

