Tot, startup fintech che integra ed offre i migliori servizi di banking per le imprese in una piattaforma semplice e intuitiva al massimo livello, ha annunciato il lancio del proprio conto aziendale grazie al quale imprese, professionisti e associazioni saranno in grado di accettare pagamenti, effettuare bonifici SEPA e internazionali, pagare o delegare gli F24 e gestire le carte di credito aziendali del team.

La campagna prevede in particolare l’assenza di qualsiasi genere di canone per coloro i quali opteranno per la sua sottoscrizione sino al 1° settembre dell’anno in corso. Una volta scaduta la promozione chi vorrà sottoscrivere l’abbonamento lo farà ad un costo mensile che parte da 7 euro al mese, con possibilità di recesso senza vincoli. Andiamo quindi a conoscere più da vicino non solo il conto, ma anche l’azienda che lo propone e i vantaggi ad esso collegati.

Il conto Tot: di cosa si tratta e vantaggi

Come già specificato, Tot è un conto aziendale rivolto a piccole imprese e liberi professionisti, congegnato con il preciso intento di favorire un utilizzo in linea con quello che è proprio delle

challenger bank più affermate. Chi decide di aderire al conto si assicura in particolare la possibilità di incassare dai propri clienti e effettuare pagamenti ai fornitori e pagare gli F24 con i modelli Ordinario, Semplificato ed Accise.

L’utilizzo di una suite tecnologica, consente a Tot di coadiuvare l’imprenditore e il libero professionista in tutte le diverse fasi della gestione finanziaria del proprio business, consentendo una connessione digitale continua con le proprie controparti, si tratti di banca, commercialista, clienti o fornitori.

Per quanto riguarda i vantaggi assicurati dalla nuova proposta, possiamo riassumerli in questo modo:

un conto aziendale completamente online grazie al quale diventa possibile di pagare con la massima libertà gli F24;

la garanzia offerta dalla collaborazione con Banca Sella , ovvero la più grande realtà bancaria privata del nostro Paese, cui è affidato il compito di custodire i fondi;

, ovvero la più grande realtà bancaria privata del nostro Paese, cui è affidato il compito di custodire i fondi; quella offerta dall’adesione al fondo interbancario , per effetto della quale i depositi dei clienti sono garantiti sino a 100mila euro;

, per effetto della quale i depositi dei clienti sono garantiti sino a 100mila euro; la semplicità e rapidità del processo di iscrizione, per il quale bastano meno di 10 minuti, eliminando in tal modo le eccessive lungaggini burocratiche tipiche del settore tradizionale;

le potenzialità della prima carta di credito che consente l’utilizzo a debito;

l’inclusione nella proposta delle notifiche in tempo reale, dello chargeback garantito e di un sistema 3D–Secure;

l’inclusione della carta nel canone mensile.

La carta dual mode Tot

Tot propone una carta di credito dual mode, ovvero in grado di essere utilizzata anche a debito senza perdere però i vantaggi tipici delle carte di credito. Le sue caratteristiche peculiari possono essere considerate le seguenti:

la grande versatilità che rende possibile pagare ovunque in modalità Contactless oppure con Apple Pay e Google Pay non appena i due sistemi di pagamento saranno integrati; la possibilità di monitorare in tempo reale le operazioni in modo da poter bloccare la carta in ogni momento lo si ritenga necessario; la sua sostenibilità in termini ambientali, derivante dall’utilizzo di PVC riciclato.

La Carta Tot può essere richiesta ed utilizzata immediatamente, da tutti gli utenti, consentendo in tal modo l’accesso sin dal primo giorno ai tanti vantaggi assicurati da una carta operante sul circuito credit, come quello di prenotare alberghi in ogni parte del globo, oppure noleggiare un’autovettura. In un secondo momento gli utenti potranno richiedere un upgrade ed assegnare un vero e

proprio plafond di credito alla carta Tot, trasformandola in tal modo in una vera e propria carta di credito business.

Il servizio di assistenza clienti

Per cercare di andare incontro alle esigenze della propria clientela, in particolare ad eventuali problemi che possano insorgere con il tempo, l’azienda ha anche dato vita ad un servizio di assistenza che si propone di segnare una reale differenza nei confronti della concorrenza.

In questa ottica è stata perciò predisposta una live chat in grado di dare immediate risposte, integrandola con una casella di posta elettronica cui rivolgere le comunicazioni in maniera tale da poter contare su un riscontro non solo mirato, ma anche efficace. Ad essi va ad aggiungersi un altro servizio in grado di rivelarsi estremamente utile, ovvero quello del community forum.

Alla comunità partecipano oltre 1500 beta tester, il cui impegno consente a Tot l’ideazione di un prodotto in grado di andare incontro nel modo più preciso possibile alle variegate aspettative della clientela, acquisita o potenziale e alle esigenze sempre più complesse di imprenditori e professionisti.

Potete attivare Tot gratuitamente utilizzando questo link.

