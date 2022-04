FINOM ha annunciato il lancio della sua soluzione all-in-one dedicata ai professionisti (cui dovrebbero aggiungersi a breve anche le imprese) che include un IBAN, carte fisiche e virtuali, e tutte le principali funzionalità di un conto tradizionale mixate ad una lunga serie di servizi per gestire l’attività amministrativa e contabile i quali stanno generando notevole curiosità tra chi necessita di strumenti analoghi.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la proposta elaborata dalla startup fintech lanciata nel corso del 2019 da Antonio la Mura, Ivo Dimitrov e Sergey Petrov, con sede posizionata ad Amsterdam, nel cuore dei Paesi Bassi.

Conto FINOM: di cosa si tratta

Gli strumenti inclusi nel conto FINOM per aiutare i professionisti nella gestione dell’intera attività contabile e amministrativa, sono i seguenti:

l’integrazione della fatturazione elettronica , diventata obbligatoria per le imprese sia per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione che coi privati dal 1° gennaio del 2019;

, diventata obbligatoria per le imprese sia per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione che coi privati dal 1° gennaio del 2019; la categorizzazione di tutte le spese;

la possibilità di dare vita a sotto–conti con IBAN dedicato ;

; la creazione di accessi personalizzati per il commercialista e i membri del team aziendale.

Quali sono i vantaggi del conto

Per quanto riguarda i vantaggi che il conto è in grado di assicurare ai propri sottoscrittori, occorre segnalare in particolare i seguenti:

IBAN italiano che può essere attivato in un arco temporale inferiore alle 48 ore;

la disponibilità di carte fisiche e virtuali senza costi di commissione e in grado di garantire sino al 3% di cashback;

e in grado di garantire sino al 3% di cashback; la collaborazione con Solarisbank , un istituto finanziario dotato di una licenza bancaria concessa da BaFin (l’autorità di vigilanza bancaria in Germania) e da Banca d’Italia, quindi sottoposto alla rigorosa normativa in vigore all’interno dell’Unione Europea;

, un istituto finanziario dotato di una licenza bancaria concessa da BaFin (l’autorità di vigilanza bancaria in Germania) e da Banca d’Italia, quindi sottoposto alla rigorosa normativa in vigore all’interno dell’Unione Europea; 6 mesi gratuiti sul prodotto Start.

Ad essi si aggiunge il programma di affiliazione che remunera 40€ CPL per ogni utente il quale sia in grado di completare il processo di registrazione online al fine di inaugurare il conto, superando quindi lo step relativo alla video identificazione.

Come iscriversi a FINOM

Il processo di iscrizione a FINOM è abbastanza semplice e si compone dei seguenti passi:

collegarsi al sito aziendale e cliccare sul bottone “Apri il conto” posizionato in alto, sulla destra; optare tra l’iscrizione con il proprio profilo di Google, LinkedIn o Facebook, oppure usando all’uopo la propria email, non PEC; procedere all’accettazione dei Termini di servizio e dell’Informativa sulla Privacy; inserire il proprio nome completo e una password da utilizzare ogni volta che ci si collega al proprio conto, una volta che sarà stato inaugurato; dal menu a tendina si procede alla ricerca della propria azienda, selezionando il Paese e inserendo la ragione sociale o il numero di Partita Iva, oppure si sceglie l’opzione “sono un libero professionista”, con apertura del menu a tendina in cui occorre indicare il Titolare della partita Iva e il suo numero; per concludere l’iter non resta che attendere l’invio di una mail di convalidare ed entrare nel proprio Account.

Clicca qui per aprire un conto FINOM

I piani tariffari previsti

Una volta terminata la registrazione, è possibile operare la propria scelta sulla base dei piani tariffari proposti, che sono:

Solo , in cambio di 5 euro al mese. Prevede un mese di prova gratuita, un solo utente e wallet, l’inclusione di una carta fisica e una virtuale, un limite di prelievo Bancomat a 1000 euro, 50 trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita;

, in cambio di 5 euro al mese. Prevede un mese di prova gratuita, un solo utente e wallet, l’inclusione di una carta fisica e una virtuale, un limite di prelievo Bancomat a 1000 euro, 50 trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita; Start , a 15 euro, con sei mesi di prova gratis, c, la possibilità di utilizzo da parte di due utenti, altrettanti wallet, l’inclusione di due carte fisiche e due virtuali, limite di prelievo Bancomat portato a 3mila euro, 100 trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita;

, a 15 euro, con sei mesi di prova gratis, c, la possibilità di utilizzo da parte di due utenti, altrettanti wallet, l’inclusione di due carte fisiche e due virtuali, limite di prelievo Bancomat portato a 3mila euro, 100 trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita; Premium , che prevede il pagamento di 25 euro mensili, la possibilità di utilizzo da parte di cinque utenti, tre wallet, l’inclusione di cinque carte fisiche e altrettante virtuali, limite di prelievo Bancomat elevato a quota 5mila euro, 200 trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita;

, che prevede il pagamento di 25 euro mensili, la possibilità di utilizzo da parte di cinque utenti, tre wallet, l’inclusione di cinque carte fisiche e altrettante virtuali, limite di prelievo Bancomat elevato a quota 5mila euro, 200 trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita; Corporate, che in cambio di 100 euro mensili accorda agli utenti la possibilità di utilizzo da parte di un numero infinito di utenti, quattro wallet, nessun limite su carte fisiche e virtuali, limite di prelievo Bancomat stabilito a 10mila euro, infiniti trasferimenti SEPA e DD entrata/uscita.

Ognuno dei conti prevede un mese di prova gratuita, tranne Start (un semestre), con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento. La tariffa prevista è senza IVA e tra i servizi aggiuntivi comuni ci sono anche le notifiche in tempo reale, la cronologia delle transazioni in dashboard smart e le note di credito.

Leggi anche: Tinaba Crypto è il nuovo servizio per chi vuole investire in asset virtuali