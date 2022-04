Tinaba è un servizio fintech che fa dell’innovazione e del dinamismo la propria principale caratteristica. Si tratta di una carta prepagata dotata di un codice IBAN, la quale consente l’accesso ad una serie di funzioni avanzate tali da aver incontrato un notevole apprezzamento dai consumatori, anche nel nostro Paese.

Tra di esse i pagamenti digitali, gli acquisti all’interno dei negozi convenzionati tramite scansione di QR Code, l’effettuazione di ricariche telefoniche per il proprio smartphone o la creazione di veri e propri creare gruppi di spesa in maniera tale da poter condividere i costi grazie ad una cassa comune.

In linea con il suo intento, ovvero, fornire servizi ad alto tasso di innovazione, ora l’azienda ha deciso di rivolgere la sua attenzione anche al settore delle criptovalute. Un intento del tutto condivisibile alla luce dell’interesse sempre crescente di un gran numero di consumatori nei riguardi di Bitcoin e delle sue sorelle. Un trend che, con tutta evidenza, Tinaba non intende perdere. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio di cosa si tratti.

Tinaba Crypto: l’innovazione finanziaria è servita

Tinaba Crypto: così si chiama il nuovo servizio offerto dall’azienda a tutti coloro che siano intenzionati a sfruttare la propria app per fare trading di asset virtuali e trarre profitto dalle loro variazioni di prezzo, ormai proverbiali.

La prima caratteristica del nuovo prodotto Tinaba è la convenienza delle commissioni previste per acquistare o vendere Bitcoin e Altcoin. Il loro costo, infatti, parte da 0,49 euro, versati i quali l’utente può iniziare a pensare alla custodia del bene senza però doversene preoccupare eccessivamente. Per farlo, infatti, Tinaba ha varato una collaborazione con CheckSig, altra azienda tricolore che si occupa di soluzioni tese alla conservazione in assoluta sicurezza dei token.

L’accordo in questione, firmato nel mese di marzo, permette infatti agli utenti di Tinaba di fare compravendita di sei criptovalute tra le più importanti in assoluto: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Zcash, Litecoin e Bitcoin Cash.

Chi intende approfittare di questa nuova opportunità può procedere all’acquisto delle valute virtuali desiderate in tempo reale, partendo da un investimento minimo pari a 25 euro, per poi controllare l’andamento dell’asset grazie agli strumenti messi a disposizione, a partire dagli articoli e dalle news pubblicate costantemente sull’app.

Con Crypto, Tinaba fa quindi un deciso passo in avanti sulla strada dell’innovazione finanziaria, offrendo ai propri utenti l’opportunità di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo le quali sono una costante sui mercati crypto, tali da aprire grandi opportunità di profitto per coloro che sono in grado di sfruttarle al meglio.

Il tutto in linea con le consuete caratteristiche di Tinaba, ovvero massima semplicità di utilizzo, sicurezza e trasparenza.

