Conto WebSella è il conto corrente online offerto da Banca Sella, noto istituto di credito privato attivo in Italia da oltre 100 anni. Tra i principali vantaggi nell’aprire il conto WebSella si annoverano le zero spese per l’apertura, il supporto al Cashback di Stato e un canone gratuito per i primi tre mesi dal giorno dell’apertura.

Di seguito una guida dettagliata su come aprire un conto WebSella, quali sono i costi e cosa offre ai propri clienti. Ulteriori informazioni sull’apertura conto con 3 mesi gratis, sul sito ufficiale.

Apertura conto WebSella

Iniziamo il nostro approfondimento con la procedura da seguire per aprire un conto corrente WebSella:

Collegati al sito ufficiale di Banca Sella

di Banca Sella Seleziona la categoria Privati

Vai su Conti e Carte

Scegli l’opzione WebSella

Clicca sul bottone Apri il conto WebSella

Inserisci i dati anagrafici nei campi sotto l’intestazione I tuoi dati

Seleziona la modalità con cui vuoi finalizzare l’apertura del conto scegliendo tra Online con bonifico da un conto a te intestato , Online con video identificazione , Di persona

, , Accetta l’ informativa della privacy aggiungendo un segno di spunta accanto alla frase Dichiaro di aver letto la documentazione informativa e di averne compreso il contenuto

aggiungendo un segno di spunta accanto alla frase Dichiaro di aver letto la documentazione informativa e di averne compreso il contenuto Clicca sul bottone Avanti per proseguire

Dopodiché, restano da completare altri cinque step:

Inserisci i tuoi dati : secondo passaggio, indispensabile per proseguire avanti e formalizzare il contratto tra te e Banca Sella per l’apertura del conto corrente online

: secondo passaggio, indispensabile per proseguire avanti e formalizzare il contratto tra te e Banca Sella per l’apertura del conto corrente online Identificati : come anticipato qui sopra, puoi identificarti tramite un bonifico da un conto a te intestato oppure tramite il riconoscimento video via webcam al computer

: come anticipato qui sopra, puoi identificarti tramite un bonifico da un conto a te intestato oppure tramite il riconoscimento video via webcam al computer Compila le autocertificazioni : dopo aver completato la procedura di identificazione, ti verrà richiesto di compilare alcuni moduli per l’autocertificazione

: dopo aver completato la procedura di identificazione, ti verrà richiesto di compilare alcuni moduli per l’autocertificazione Personalizza il tuo conto : sei giunto al quinto e penultimo step, durante il quale ti viene chiesto di selezionare eventualmente alcune personalizzazioni al conto corrente che stai aprendo, come ad esempio la sottoscrizione di polizze assicurative su misura o la richiesta di prestiti e mutui green

: sei giunto al quinto e penultimo step, durante il quale ti viene chiesto di selezionare eventualmente alcune personalizzazioni al conto corrente che stai aprendo, come ad esempio la sottoscrizione di polizze assicurative su misura o la richiesta di prestiti e mutui green Firma il contratto: in conclusione ti verrà richiesto di firmare digitalmente il contratto in base al quale verrà attivato il conto corrente online WebSella intestato a tuo nome

Costi conto WebSella

Dopo aver visto la procedura per aprire il conto, ecco i costi da sostenere per aprire e mantenere attivo il conto corrente WebSella:

canone annuo : 18,00 euro (gratis i primi 3 mesi)

: 18,00 euro (gratis i primi 3 mesi) imposta di bollo annua : 34,20 euro

: 34,20 euro invio estratto conto online : gratis

: gratis invio estratto conto cartaceo : 0,83 euro

: 0,83 euro documentazione relativa a singola operazione per singolo documento : 6,25 euro

: 6,25 euro documentazione relativa a singola operazione per copia assegno emesso o versato : 9,25 euro

: 9,25 euro rilascio 10 assegni non trasferibili : 3,00 euro

: 3,00 euro rilascio 5 assegni : 9,00 euro

: 9,00 euro modulo assegni rilasciato in forma libera : 1,50 euro

: 1,50 euro imposta di bollo per ogni assegno rilasciato in forma libera : 1,50 euro

: 1,50 euro canone annuo carta di debito : 18 euro (primo anno gratis)

: 18 euro (primo anno gratis) canone annuo carta di credito : 41,00 euro

: 41,00 euro commissione prelievo sportello ATM Banca Sella : gratis

: gratis commissione prelievo sportello ATM altre banche in Europa : 2,00 euro

: 2,00 euro commissione prelievo sportello ATM altre banche fuori dall’UE : 4,00 euro

: 4,00 euro ricarica carta prepagata: gratis

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

Per una panoramica generale sui costi, ecco l’ICC del conto corrente WebSella (tenuto conto dell’acquisizione della carta di debito al momento dell’apertura del conto):

Giovani : 35,60 euro online / 95,24 euro allo sportello

: 35,60 euro online / 95,24 euro allo sportello Famiglie con operatività bassa : 20,10 euro online / 146,18 euro allo sportello

: 20,10 euro online / 146,18 euro allo sportello Famiglie con operatività media : 61,70 euro online / 161,06 euro allo sportello

: 61,70 euro online / 161,06 euro allo sportello Famiglie con operatività alta : 62,30 euro online / 177,66 euro allo sportello

: 62,30 euro online / 177,66 euro allo sportello Pensionati con operatività bassa : 19,50 euro online / 95,14 euro allo sportello

: 19,50 euro online / 95,14 euro allo sportello Pensionati con operatività media: 62,00 euro online / 160,64 euro allo sportello

Vantaggi conto WebSella

In conclusione, descriviamo brevemente tutti i vantaggi collegati all’apertura di un conto WebSella.

Canone gratis per i primi 3 mesi e carte

I clienti che aprono un conto WebSella non pagano il canone del conto corrente per i primi tre mesi. Inoltre, al momento della sottoscrizione del conto online, possono richiedere gratuitamente la carta di debito appartenente al circuito MasterCard, e in seguito presentare domanda per la carta di credito Visa Classic.

App Banca Sella

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di gestire il proprio conto interamente online tramite smartphone, grazie all’app gratuita Banca Sella disponibile su Android, iOS e l’app store di Huawei (App Gallery): dalla disposizione di un bonifico al pagamento di una bolletta, oltre alla ricarica del proprio credito, tutte queste operazioni possono essere effettuate semplicemente usando il proprio telefono dopo aver eseguito il download dell’applicazione.

Google Pay

Ma non è tutto, perché la carta di debito abbinata al conto online WebSella è compatibile anche con il servizio Google Pay, di conseguenza si può pagare comodamente tramite smartphone nei negozi dove è abilitato il pagamento con la soluzione offerta dall’azienda di Mountain View.

Voice Banking

Dal punto di vista della proposta tecnologica, all’app mobile e a Google Pay si aggiunge il servizio Voice Banking, tramite il quale il conto può essere collegato sia ad Alexa che a Google Home, così da poter effettuare qualsiasi operazione esclusivamente con la propria voce.

Investimenti

Un ulteriore vantaggio dato dall’apertura di questo conto è la possibilità di investire nel mercato internazionale tramite un semplice tap, avendo sempre collegato il proprio conto corrente, oltre a tenere sotto controllo i propri risparmi dall’apposita schermata.

Sicurezza

Sul fronte della sicurezza, attraverso l’app Banca Sella si ha modo di bloccare immediatamente la carta di debito o credito associata al conto, in modo da scongiurare qualsiasi tentativo di furto da parte di qualche malintenzionato qualora entri in possesso di una delle due carte.

Cashback di Stato

Poi, come accennato nell’introduzione della guida, WebSella offre il supporto al Cashback di Stato: in concreto i clienti possono iscriversi al programma lanciato dal governo italiano tramite la carta di debito MasterCard, monitorare in qualsiasi momento il rimborso accumulato, e partecipare a ricchi concorsi a premi messi in palio da Banca Sella per le persone che hanno sottoscritto un conto corrente.

Servizio clienti in chat

Infine, sempre grazie all’applicazione mobile disponibile su Google Play Store, App Store e App Gallery, i clienti WebSella hanno modo di chattare in ogni momento con il servizio clienti della banca oppure mettersi in contatto con i consulenti dell’istituto di credito, a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

Apri ora il conto online WebSella sul sito ufficiale, i primi tre mesi del canone sono gratis.

