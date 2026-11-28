Xiaomi non si ferma più a smartphone, TV e piccoli dispositivi smart: con Mijia Cross Door 502L il marchio cinese entra a tutti gli effetti nel mondo dei grandi elettrodomestici, portando in Italia un frigorifero americano a quattro porte che punta tutto su un’idea precisa.

Parliamo di una capacità di 502 litri racchiusa in una profondità di soli 60 cm, una combinazione che lo rende interessante soprattutto per chi ha una cucina non particolarmente grande ma non vuole rinunciare a un frigorifero spazioso. A questo si aggiungono una zona a temperatura regolabile, il sistema Total No Frost e il controllo da smartphone tramite app Xiaomi Home.

Lo abbiamo provato per molto tempo e, come vedremo, non è un prodotto perfetto, ma ha diversi argomenti dalla sua. Scopriamolo in questa recensione.

Scheda tecnica di Xiaomi Mijia Cross Door 502L

Prima di inizare con l’analisi facciamo un riepilogo delle principali specifiche tecniche così da capire meglio di “che pasta è fatto”:

Modello: MRC50ESSMPAEU, colore argento spazzolato;

MRC50ESSMPAEU, colore argento spazzolato; Dimensioni: 85,2 x 60 x 191,2 cm (L x P x A);

85,2 x 60 x 191,2 cm (L x P x A); Peso: 85 kg netti, 95 kg con imballo;

85 kg netti, 95 kg con imballo; Capacità netta totale: 502 litri (587 litri lordi);

502 litri (587 litri lordi); Vano frigorifero: 326 litri, di cui 29 litri di zona convertibile iFresh;

326 litri, di cui 29 litri di zona convertibile iFresh; Vano congelatore: 176 litri;

176 litri; Temperature: frigorifero da 2 a 8 °C, iFresh da -1 a +5 °C, congelatore da -24 a -16 °C;

frigorifero da 2 a 8 °C, iFresh da -1 a +5 °C, congelatore da -24 a -16 °C; Raffreddamento: Total No Frost ad aria, compressore e ventola Inverter (dual inverter), refrigerante R600a;

Total No Frost ad aria, compressore e ventola Inverter (dual inverter), refrigerante R600a; Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore;

10 kg in 24 ore; Classe energetica: E, consumo dichiarato di 305 kWh/anno (0,836 kWh al giorno);

E, consumo dichiarato di 305 kWh/anno (0,836 kWh al giorno); Rumorosità: 37 dB(A) secondo la scheda tecnica di dettaglio (38 dB sulla pagina delle specifiche);

37 dB(A) secondo la scheda tecnica di dettaglio (38 dB sulla pagina delle specifiche); Classe climatica: SN/N/ST/T, per ambienti tra 10 e 43 °C;

SN/N/ST/T, per ambienti tra 10 e 43 °C; Connettività: Wi-Fi a 2,4 GHz, app Xiaomi Home, Amazon Alexa e Google Assistant, aggiornamenti OTA;

Wi-Fi a 2,4 GHz, app Xiaomi Home, Amazon Alexa e Google Assistant, aggiornamenti OTA; Garanzia: 2 anni sul prodotto, 10 anni sul compressore inverter.

Consegna, contenuto della confezione e installazione

Prima ancora di parlare del frigorifero, conviene fare due conti con gli spazi di casa. L’imballo misura 91 x 65,5 x 199,5 cm e pesa circa 95 kg: per questo motivo è importante verificare in anticipo la larghezza di porte, ascensore, pianerottoli e scale, soprattutto negli angoli più stretti. Acquistandolo sullo store ufficiale Xiaomi è prevista la consegna al piano con disimballaggio e smaltimento degli imballi e, su richiesta, il ritiro dell’usato.

All’interno della confezione, oltre al frigorifero e alla documentazione, troviamo tutti gli accessori già posizionati: 4 mensole in vetro temperato, 6 balconcini nelle porte, i cassetti del frigorifero e del congelatore, due ripiani scorrevoli per il freezer e una vaschetta per i cubetti di ghiaccio con relativo contenitore.

Gli 85 kg di peso rendono necessario l’aiuto di almeno un’altra persona durante il trasporto e il posizionamento. Xiaomi consiglia di lasciare almeno 5 cm di spazio libero sopra, dietro e ai lati, il che si traduce in una nicchia minima di circa 95,2 x 65 x 196,2 cm: un dato da tenere bene a mente se pensate di inserirlo tra due colonne della cucina. Prima di collegarlo alla corrente bisogna lasciarlo fermo per più di 3 ore, così da far assestare il circuito refrigerante. Il cavo di alimentazione è lungo circa 2 metri ed esce in alto a sinistra sul retro, con spina di tipo F (Schuko).

Design, materiali e ingombri

Per quanto riguarda il design, Xiaomi ha scelto uno stile moderno e abbastanza semplice che, secondo noi, si adatta bene a diversi tipi di cucina. I pannelli esterni sono in acciaio VCM con finitura argento spazzolato, un materiale piacevole alla vista che dà un’impressione di qualità superiore al prezzo, pur rendendo il meglio in ambienti dal gusto contemporaneo. All’esterno è presente un pannello di controllo touch reattivo, con blocco bambini che disattiva i tasti ma non l’app.

La struttura Cross Door a quattro porte è interessante anche dal punto di vista pratico: due ante in alto per il frigorifero e due in basso per il congelatore permettono di organizzare meglio gli alimenti e di accedere ai diversi scomparti senza dover aprire ogni volta tutto il vano. L’aspetto che apprezziamo maggiormente, però, rimane la profondità di 60 cm. Normalmente i frigoriferi americani sono piuttosto ingombranti e spesso sporgono rispetto ai mobili della cucina, mentre questo modello cerca di risolvere proprio questo problema, allineandosi alla profondità standard dei pensili e dei piani di lavoro.

Le ante sono state progettate per funzionare anche con un’apertura di soli 90°: anche se il frigorifero è posizionato vicino a una parete, i cassetti si possono estrarre senza intoppi. L’apertura massima arriva comunque a 120°. Un dettaglio da tenere presente riguarda la cerniera centrale: in apertura e chiusura può produrre qualche scatto udibile e, chiudendo con decisione l’anta sinistra, si può avvertire una leggera vibrazione della struttura. Nulla che comprometta l’utilizzo, ma è un’imperfezione che su un prodotto di questa fascia si nota.

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Organizzazione interna, zona iFresh e Ag+ Fresh

Passando all’organizzazione interna, i 502 litri offrono parecchio spazio per conservare alimenti e bevande, abbastanza da soddisfare anche una famiglia numerosa che fa la spesa una volta a settimana. Il vano frigorifero conta quattro mensole in vetro temperato, balconcini capienti nelle porte (adatti anche alle bottiglie più alte ma solo andando a rinunciare ad un ripiano per avere più spazio) e un cassetto dedicato a frutta e verdura. Il congelatore da 176 litri è diviso in due metà, ciascuna con il proprio sportello, per un totale di quattro cassetti e due ripiani scorrevoli: una suddivisione che aiuta a mantenere l’ordine e a ritrovare subito ciò che serve. I cassetti scorrono in modo fluido e le pareti interne sono in plastica HIPS, facile da pulire.

Una delle caratteristiche più interessanti è la presenza della zona iFresh da 29 litri, che può essere regolata tra -1 °C e +5 °C. Questo permette di utilizzarla per conservare alimenti diversi: carne e pesce a temperature più basse, vicine al punto di congelamento ma senza congelarli, oppure bevande da raffreddare rapidamente o altri prodotti che necessitano di una temperatura meno fredda. Personalmente consideriamo questa una delle funzioni più utili del frigorifero, perché permette di adattare uno spazio interno alle proprie necessità invece di avere solamente scomparti con temperature fisse.

Nel vano frigorifero, zona iFresh compresa, è presente anche il modulo Ag+ Fresh a ioni d’argento, che secondo Xiaomi riduce gli odori più persistenti, come quello del pesce, e inibisce la proliferazione batterica. Sulla neutralizzazione degli odori il sistema fa il suo lavoro, mentre l’effettiva efficacia antibatterica è un dato che non è possibile verificare senza strumenti di laboratorio. Va inoltre precisato che, come indica la stessa Xiaomi, il frigorifero non è adatto alla conservazione di farmaci o prodotti che richiedono temperature di precisione.

Prestazioni di raffreddamento, modalità e rumorosità

Anche le prestazioni di raffreddamento sono interessanti. Il compressore Inverter, affiancato da una ventola anch’essa a velocità variabile, regola il proprio funzionamento in base alle necessità, evitando i continui cicli di accensione e spegnimento dei compressori tradizionali. Il sistema Total No Frost ad aria evita la formazione di ghiaccio nel congelatore e quindi la necessità di sbrinarlo manualmente. Il congelatore ha inoltre una capacità di congelamento dichiarata di 10 kg nelle 24 ore. Si tratta di un sistema a circolazione singola, tipico di questa fascia di prezzo, che usa il refrigerante ecologico R600a. Sono caratteristiche che rendono il frigorifero abbastanza completo dal punto di vista tecnico.

Sono disponibili tre modalità rapide:

Automatica: frigorifero a 5 °C e congelatore a -18 °C, gestiti in autonomia;

frigorifero a 5 °C e congelatore a -18 °C, gestiti in autonomia; Super Cool: porta il frigorifero a 2 °C per 8 ore, utile dopo una spesa abbondante;

porta il frigorifero a 2 °C per 8 ore, utile dopo una spesa abbondante; Super Freeze: porta il congelatore a -24 °C per circa due giorni, per congelare velocemente grandi quantità di cibo.

Xiaomi suggerisce di impostare 2 °C e -24 °C in estate e 5 °C e -18 °C in inverno. La classe climatica SN/N/ST/T garantisce il funzionamento con temperature ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

La rumorosità dichiarata di 37 dB è abbastanza contenuta per un frigorifero di queste dimensioni e dovrebbe permettere un funzionamento relativamente silenzioso. In una casa completamente silenziosa, ad esempio di notte in un open space, il ronzio di funzionamento resta comunque percepibile: niente di anomalo per un apparecchio di questa stazza, ma chi ha la cucina a vista sulla zona notte farà bene a tenerne conto.

Funzioni smart: app Xiaomi Home, Alexa e Google Assistant

Un altro aspetto che ci interessa particolarmente è la parte tecnologica. Essendo un prodotto Xiaomi, è possibile collegarlo all’app Xiaomi Home tramite Wi-Fi e gestire alcune funzioni direttamente dal telefono. Dall’app si possono regolare separatamente le temperature di frigorifero, congelatore e zona iFresh, attivare le modalità Super Cool e Super Freeze, ricevere una notifica se la porta resta aperta per più di 2 minuti (oltre all’allarme acustico), condividere il controllo con gli altri membri della famiglia e installare gli aggiornamenti firmware OTA. È inoltre compatibile con Alexa e Google Assistant, che però possono solo impostare e leggere le temperature, non attivare le modalità.

Personalmente troviamo interessante questa possibilità, perché ormai la tecnologia sta entrando sempre di più anche negli elettrodomestici che utilizziamo tutti i giorni. Non è una caratteristica indispensabile, ma può essere sicuramente comoda. Bisogna però considerare che alcune funzioni dipendono dalla connessione e dall’applicazione, e che l’app resta piuttosto essenziale: le automazioni sono limitate e viene mostrata la temperatura impostata e non quella effettivamente misurata nei vani, un dato che sarebbe stato utile avere. Il frigorifero, inoltre, si collega solo a reti Wi-Fi a 2,4 GHz e la configurazione iniziale non è delle più immediate.

Niente dispenser per acqua e ghiaccio

Per quanto riguarda il dispenser, questo modello non va confuso con i frigoriferi americani dotati di erogatore esterno per acqua e ghiaccio: non c’è né il dispenser né un fabbricatore di ghiaccio automatico, ma solo la classica vaschetta per i cubetti da riempire a mano. Chi cerca specificamente questa funzione deve quindi controllare attentamente la versione del prodotto prima di acquistarlo e orientarsi su altri modelli, come Xiaomi Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L (a un prezzo più alto), che integra un fabbricatore di ghiaccio smart.

Pulizia, manutenzione, garanzia e assistenza

Anche la pulizia e la manutenzione sono aspetti da considerare. Il sistema No Frost rappresenta un vantaggio perché evita di dover sbrinare manualmente il congelatore. Per il resto, come per qualsiasi frigorifero, è importante pulire regolarmente i ripiani e i cassetti per mantenere una buona igiene ed evitare la formazione di cattivi odori; le mensole in vetro temperato e le pareti lisce facilitano l’operazione.

Per quanto riguarda l’affidabilità, Xiaomi è un marchio molto conosciuto nel settore tecnologico, ma bisogna valutare anche la sua esperienza nel campo dei grandi elettrodomestici, che in Europa è ancora agli inizi. Prima dell’acquisto vi consigliamo di controllare soprattutto la garanzia, la disponibilità dei ricambi e la presenza di un’assistenza autorizzata in Italia. Sul fronte della garanzia, Xiaomi offre i 2 anni di legge sul prodotto e ben 10 anni sul compressore inverter, un segnale di fiducia sulla componente più critica. Sono aspetti importanti, perché un frigorifero è un prodotto che dovrebbe durare diversi anni e non basta che funzioni bene nei primi mesi.

Prezzo e conclusioni

Xiaomi Mijia Cross Door 502L è disponibile in Italia in un’unica configurazione e colorazione, argento spazzolato, al prezzo di listino di 849 euro, spesso proposto in promozione a 749 euro. Una cifra competitiva se si guarda alla capienza offerta e alle dotazioni.

Confrontandolo con marchi come Samsung, LG, Hisense e Haier, pensiamo che il principale vantaggio dello Xiaomi sia il rapporto tra spazio disponibile, dimensioni e funzioni tecnologiche. Altri marchi possono offrire modelli con consumi migliori o una maggiore esperienza nel settore degli elettrodomestici, ma Mijia Cross Door 502L riesce a distinguersi soprattutto per la profondità ridotta e per l’integrazione con l’ecosistema smart.

In conclusione, consideriamo Xiaomi Mijia Cross Door 502L un frigorifero interessante e abbastanza completo. Ci piacciono soprattutto la capacità di 502 litri, la profondità di soli 60 cm, la zona iFresh regolabile e la possibilità di controllare alcune funzioni tramite smartphone. Gli aspetti che ci convincono meno sono invece la classe energetica E e il peso abbastanza elevato. Non è sicuramente un prodotto perfetto, ma secondo noi rappresenta una buona soluzione per chi cerca un frigorifero americano capiente, moderno e tecnologico senza avere una cucina particolarmente grande. Lo consigliamo soprattutto alle famiglie che cercano un frigorifero moderno e capiente, mentre non lo sceglieremmo se la priorità assoluta fosse il risparmio energetico. Qui sotto trovate le migliori offerte disponibili, anche su Amazon.

Pro: 502 litri in soli 60 cm di profondità;



Zona iFresh regolabile da -1 a +5 °C;



Total No Frost e compressore Inverter garantito 10 anni;



App Xiaomi Home e compatibilità con Alexa e Google;



Prezzo competitivo per la capienza offerta. Contro: Classe energetica E;



Peso elevato e installazione impegnativa;



App essenziale, senza lettura della temperatura reale;



Niente dispenser per acqua e ghiaccio.

Voto finale: 8,5

*Foto elaborate anche con l’ausilio di strumenti AI