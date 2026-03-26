Ci sono situazioni in cui il Wi-Fi non è semplicemente la soluzione giusta, per quanto potente sia il router e per quanti ripetitori si aggiungano. La lavanderia (privata) posta nel seminterrato condominiale tre piani più in basso è esattamente uno di quei posti: muri portanti, solette in cemento, distanze che azzerano qualsiasi segnale wireless prima che riesca ad arrivare.

Per mesi ci siamo accontentati di meno di 1 megabit al secondo, una connessione così instabile da non riuscire mai a configurare una telecamera di sorveglianza. Il kit TP-Link TL-WPA7817 ha risolto il problema in meno di dieci minuti, portando la velocità a 9 megabit stabili e rendendo finalmente possibile quello che prima sembrava impossibile.

Cosa fa un powerline e perché funziona dove il Wi-Fi fallisce

La tecnologia powerline usa l’impianto elettrico esistente come canale di trasmissione dati. Si collega un adattatore alla presa di corrente vicino al router con un cavo Ethernet, e un secondo adattatore alla presa del locale dove si vuole portare la connessione: i dati viaggiano sull’impianto elettrico, aggirando pareti, solette e qualsiasi ostacolo fisico che blocca il segnale radio. Nel nostro caso tre piani di differenza, con tutto ciò che c’è nel mezzo, non hanno rappresentato nessun problema per l’impianto elettrico dell’appartamento. Perché ovviamente trasmettitore e ricevente devono essere collegati sotto lo stesso contatore per poter funzionare.

Il TL-WPA7817 KIT è composto da due unità con ruoli distinti. TL-PA7017 è l’adattatore lato router: compatto, con una sola porta Gigabit Ethernet e nessuna funzione wireless, si limita a iniettare il segnale nell’impianto elettrico. TL-WPA7817 è l’unità ricevente, quella che va installata nel locale di destinazione: più grande, con porta Gigabit Ethernet e Wi-Fi 6 dual band integrato, distribuisce la connessione sia via cavo che via wireless nell’ambiente. Nel kit sono inclusi due cavi Ethernet, così si può iniziare subito senza cercare cavi in giro.

L’installazione, quasi tutto semplice

Previous Next Fullscreen

Il setup è rapido e non richiede nessuna configurazione software per il funzionamento base. Si collega l’adattatore lato router via Ethernet al modem/router, si inserisce in una presa di corrente, si fa lo stesso con l’unità ricevente nel locale di destinazione, e la connessione è già operativa. Per chi vuole configurare le impostazioni Wi-Fi dell’unità ricevente, l’app tpPLC guida attraverso il processo in pochi passaggi.

C’è però un passaggio che vale la pena anticipare prima di comprare il kit, soprattutto in contesti come il nostro: il pairing tra i due adattatori richiede di premere il tasto Pair sull’unità ricevente, poi entro due minuti premere il tasto Pair sull’unità trasmittente. In un’abitazione dove i due adattatori sono sullo stesso piano e a pochi metri di distanza, non è un problema.

Se invece, come nel nostro caso, i due adattatori sono a tre rampe di scale di distanza, il procedimento diventa un piccolo test fisico: si preme Pair sulla ricevente in lavanderia, si salgono le scale di corsa e si preme Pair sul trasmittente entro il limite di tempo. Non è un difetto di progettazione, è semplicemente la natura del protocollo di abbinamento, ma è utile sapere che il rischio è dover ripetere l’operazione se ci si fa sorprendere dal tempo. Dopo il primo pairing riuscito, però, tutto funziona senza mai doverci rimettere le mani.

Il salto di prestazioni nel nostro scenario è stato netto. Con la soluzione Wi-Fi precedente, di un altro noto produttore, la velocità in lavanderia raramente superava 0,8 megabit al secondo, con latenza altissima e disconnessioni frequenti che rendevano impossibile mantenere una connessione stabile. La telecamera di sorveglianza che avevamo tentato di installare non era mai riuscita a trasmettere un flusso video continuo, e dopo vari tentativi avevamo rinunciato.

Con TP-Link TL-WPA7817 abbiamo misurato 9 megabit al secondo stabili, sia via Ethernet sia via Wi-Fi nelle immediate vicinanze dell’unità ricevente. La telecamera ora trasmette senza interruzioni, la latenza è accettabile per qualsiasi uso pratico, e non abbiamo registrato nessuna disconnessione nelle settimane di utilizzo. Non sono i 1000 megabit dichiarati dallo standard HomePlug AV2, che rappresentano la velocità teorica del collegamento sull’impianto elettrico e non la velocità effettiva disponibile all’utente, ma in un contesto condominiale con un impianto elettrico comunque datato e tre piani di dislivello, 9 megabit stabili sono già un risultato notevole e ampiamente sufficiente per streaming video, telecamere e qualsiasi uso domestico normale.

L’unità ricevente TL-WPA7817 include un modulo Wi-Fi 6 dual band: 300 megabit al secondo sulla banda 2,4 GHz e 1201 megabit al secondo sulla banda 5 GHz, per un totale teorico di AX1500. In lavanderia questa funzione è particolarmente comoda perché permette di collegare dispositivi wireless nell’area senza dover stendere cavi aggiuntivi: la telecamera si connette direttamente via Wi-Fi all’unità ricevente, e da lì il traffico viaggia sull’impianto elettrico verso il router. Il Wi-Fi 6 porta con sé anche WPA3 per la sicurezza e la compatibilità con lo standard EasyMesh di TP-Link, che permette di integrare l’unità in una rete mesh con router compatibili per un roaming trasparente tra i piani.

Specifiche TL-WPA7817 (ricevente) TL-PA7017 (trasmittente) Standard powerline HomePlug AV2 HomePlug AV2 Velocità powerline Fino a 1000 Mbps Fino a 1000 Mbps Portata massima Fino a 300 m sull’impianto elettrico Wi-Fi Wi-Fi 6 AX1500 dual band Assente Velocità Wi-Fi 300 Mbps (2,4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) N/A Porta Ethernet 1× Gigabit 1× Gigabit Sicurezza WPA3, WPA2, crittografia AES 128-bit Crittografia AES 128-bit EasyMesh Sì N/A Consumo Max 11 W, tipico 6,5 W Max 2,9 W, tipico 2,6 W Dimensioni 78 × 33,9 × 149 mm 52 × 28,5 × 65 mm Contenuto confezione TL-WPA7817 + TL-PA7017 + 2 cavi Ethernet

Considerazioni finali

Per chi deve portare internet in un locale lontano dal router, separato da muri, solette o piani diversi dove il Wi-Fi non arriva in modo affidabile, il powerline rimane la soluzione più pratica e meno invasiva disponibile. TP-Link TL-WPA7817 aggiunge a questa proposta un modulo Wi-Fi 6 sull’unità ricevente, una porta Gigabit e una stabilità che nel nostro utilizzo prolungato non ha mai dato segni di cedimento. Il prezzo a cui viene proposto lo rende uno degli acquisti più sensati della categoria per chi ha un problema concreto da risolvere e non vuole passare da cavi aggiuntivi o da installazioni invasive.

Pro: porta internet ovunque ci sia una presa elettrica



stabile e affidabile, nessuna disconnessione rilevata



Wi-Fi 6 integrato nell'unità ricevente Contro: pairing fisico richiesto su entrambi gli adattatori



velocità reale molto inferiore a quella teorica dichiarata



prestazioni dipendenti dalla qualità dell'impianto elettrico