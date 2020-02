Se l’ecosistema di prodotti Xiaomi è così vasto, buona parte del merito va anche a Youpin, la piattaforma di crowdfunding realizzata dal colosso cinese sul quale vengono lanciati con frequenza quotidiana nuovi prodotti.

Il più recente si chiama Duke Small Q Electronic Ruler, un piccolo metro elettronico ricco di funzioni interessanti. Le dimensioni sono decisamente più compatte rispetto a un tradizionale metro a nastro: 15 millimetri di spessore e 53 millimetri di diametro, sufficienti comunque ad alloggiare un LCD monocromatico display da 1,8 pollici.

Con Duke Small Q Electronic Ruler sarà un gioco da ragazzi misurare la lunghezza reale su superfici irregolari, misurare circonferenze e superfici curve, con alcune operazioni automatiche come la misurazione del diametro.

I dati possono essere salvati nella memoria interna, in grado di archiviare fino a 10 set di misurazioni che possono essere consultati in qualsiasi momento, senza che sia necessario trascriverli. Ogni singola misurazione può raggiungere i 9,99 metri mentre il totale di ogni set non può superare i 99,99 metri.

Oltre alle distanze il piccolo dispositivo è in grado di rilevare la luminosità ambientale e il livello di rumore, e permette di effettuare la conversione tra diverse unità di misura. Il tutto grazie a un piccolo processore a basso consumo e a una serie di trasduttori racchiusi nel piccolo case metallico.











La batteria da 200 mAh, che può essere ricaricata attraverso il connettore USB Type-C, garantisce 200 giorni di standby e un’autonomia di misurazione di circa 3.000 metri. Con una carica di appena 5 minuti è inoltre in gradi di offrire almeno due ore di autonomia, sufficienti nella maggior parte dei casi.

Il prezzo su Youpin è di 99 yuan, poco meno di 13 euro. Sicuramente superiore a quello di un metro a nastro ma decisamente allettante per un gadget tecnologico che non potrà mancare nelle case di ogni geek.