La prossima versione del software per Apple Watch, watchOS 7, non arriverà prima di questo autunno, ma ciò non impedisce agli appassionati di creare dei concept su cosa aspettarci. Tra tutti quelli che si cimentano nella creazione di un concept spicca il lavoro di Matt Birchler, che dai tempi di watchOS 3 prova ad immaginare come sarà la prossima iterazione del software.

Alcune delle idee del designer espresse in passato hanno anche trovato posto negli aggiornamenti su Apple Watch, spesso in forme simili. Questo significa che Birchler, a differenza di altri, riesce a creare il suo lavoro concettuale partendo comunque da un’analisi attenta della versione attuale di watchOS, confezionando il tutto in una “lista dei desideri” che sembra però essere estremamente fattibile.

Se invece siete interessati a conoscere le novità che arriveranno con la prossima release di iOS 13.4 e watchOS 6.2, Apple ha rilasciato da pochi giorni la prima beta per sviluppatori.

Tracciamento del sonno

Nelle parole dell’autore, questa funzione verrà richiesta “fino a quando non verrà implementata“. In effetti, Apple potrebbe implementare il tracking del sonno come funzione nativa, dato che è possibile farlo utilizzando app di terze parti.

Il problema è che l’autonomia tipica di un Apple Watch non consentirebbe il tracciamento del sonno, dato che durante la notte spesso il wearable viene posto sulla sua base di ricarica. Se però Apple riuscisse a trovare la formula magica per avere 3-5 giorni di autonomia continua, allora sicuramente tracciare la qualità del nostro riposo sarebbe una killer feature da vedere su watchOS 7.

Personalizzare gli anelli attività

Fin dall’inizio, gli anelli che mostrano i progressi per le attività giornaliere mostrati su Apple Watch non sono mai cambiati, ma su watchOS 7 forse potremo vedere finalmente qualche novità. Nella visione di Bircher, non solo sarà possibile scegliere quali anelli mostrare, ma anche personalizzare le unità di misura per ciascuno di essi.

Potremo quindi divertirci a cambiare la visualizzazione dei risultati, e soprattutto scegliere quali mostrare e quali no.

Esportare i dati riguardanti l’attività e interfaccia web su iCloud

Un’idea estremamente interessante e soprattutto che non richiede modifiche hardware, dato che si tratta solo di visualizzare i dati raccolti dai sensori dell’Apple Watch. Una interfaccia ad-hoc su iCloud potrebbe mostrare tutti i dettagli relativi alle nostre attività, come ad esempio passi e distanza percorsi, i badge degli obbiettivi raggiunti, la cronologia e molto altro.

Interessante anche la possibilità di poter salvare i dati in un file .CSV che potremo anche utilizzare per esportare i dati riguardanti la nostra attività fisica in app di terze parti, come Strava o RunKeeper ad esempio.

Suggerimenti migliori per le risposte rapide

Forse il concept che meno sembra avere la possibilità di essere fattibile: nell’idea dell’autore, watchOS 7 imparerebbe il nostro modo di scrivere e rispondere ai messaggi, copiandone lo stile e proponendo delle proposte rapide personalizzate che non siano le classiche “Grazie!” e “Torno subito”.

Ad esempio, se parliamo con il nostro partner, Apple Watch potrebbe suggerirci di rispondere rapidamente ad un messaggio con “Mi dispiace, tesoro!” o anche “Tesoro, come stai?”, dato che magari utilizziamo quel soprannome spesso. Ovviamente, per poter essere pertinente alla conversazione, watchOS 7 dovrebbe anche essere in grado di analizzare i messaggi che riceviamo, ed imparare da essi.

Non un’idea impossibile da mettere in pratica, sicuramente suggestiva, ma che probabilmente richiederà ancora del tempo per essere realmente implementata.

…e tanto, tanto altro ancora

Elenchiamo di seguito, brevemente, altre idee che secondo l’autore del concept potrebbero trovare spazio all’interno di watchOS 7, tra cui:

Aumentare le capacità di rilevazione dei dati riguardanti le attività fitness ;

Gestire gli allenamenti e la loro durata direttamente da iPhone ;

Una funzione “Giorno libero” che consenta di riposarsi almeno una volta a settimana senza perdere gli streak ;

Completamento automatico delle parole su Apple Watch mentre si scrive, con la possibilità di inserire intere parole con un tap ;

Autonomia migliorata e modalità intermedia tra l’attuale Normale e Risparmio energetico ;

Modalità Weekend che modifica il comportamento dell’Apple Watch, consentendo di risparmiare energia quando non abbiamo bisogno di tutte le sue funzioni ;

Miglioramenti all’interfaccia Always-On ;

Watch Faces di terze parti, aprendo così la possibilità a centinaia di sviluppatori di esprimere la loro creatività;

Espandere i Comandi Rapidi disponibili ;

Miglioramenti ai trasferimenti via WLAN (Wireless), che al momento sono troppo lenti;

Sincronizzazione dell’Apple Watch con altri dispositivi oltre ad iPhone, come ad esempio iPad e Android, con l’introduzione di una app da installare sui dispositivi Android in modo simile a quanto fa già ora Samsung con i suoi smartwatch basati su Tizen OS.

I più curiosi possono anche leggere il post originale, che contiene una spiegazione dettagliata del funzionamento e delle scelte operate da Matt Birchler nella realizzazione di questo concept. Cosa potremo aspettarci davvero da watchOS 7 però lo scopriremo soltanto a Luglio, all’evento WWDC, Worldwide Developers Conference, dove Apple presenterà le nuove funzioni dei suoi sistemi operativi.