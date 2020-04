Xiaomi sta lanciando sulla sua piattaforma di crowdfunding Youpin una nuova poltrona massaggiante intelligente dotata di alcune caratteristiche innovative e funzionalità smart home migliorate.

La poltrona da massaggio Momoda Petite 3D presenta un design che le permette di essere posizionata vicino a una parete in quanto si sposta automaticamente in avanti quando viene reclinata.

Flessibile e compatta, la poltrona massaggiante di Xiaomi occupa una superficie di soli 0,77 metri quadrati, circa il 35% in meno rispetto a una poltrona da massaggio di medie dimensioni, adattandosi anche in ambienti non particolarmente spaziosi e senza bisogno di alcuna installazione.

Xiaomi Momoda Petite 3D: caratteristiche innovative e funzionalità migliorate

La poltrona massaggiante intelligente utilizza 10 set di airbag 3D per massaggiare completamente le tre parti dell’anca, della gamba e del piede. Gli airbag bilaterali dell’anca spremono, oscillano e massaggiano ritmicamente per rilassare i muscoli dell’anca e risvegliare la vitalità muscolare e possono essere regolati in tre modalità per soddisfare differenti necessità di comfort, inoltre, il vano piedi è dotato di un particolare design per massaggiarli.

La poltrona massaggiante Xiaomi Momoda Petite 3D offre quattro modalità utente (vitalità, recupero, relax e sleep) che consentono agli utenti di scegliere il tipo di massaggio in base alle loro esigenze, inoltre sono disponibili anche tre tipi di tecniche di massaggio automatico tra le quali la digitopressione.

L’edizione standard della poltrona da massaggio Momoda Petite 3D, disponibile nei colori kaki e bianco grigio, parte da un prezzo di crowdfunding di 3999 yuan (circa 517 euro) e verrà venduta al dettaglio a 4999 yuan (circa 646 euro) dopo la campagna, tuttavia è disponibile anche un’edizione limitata a tema Uomo Ragno che parte da un prezzo di crowdfunding di 4999 yuan (circa 646 euro) e che sarà venduta al dettaglio a 5999 yuan (circa 775 euro) una volta che la campagna sarà conclusa.

