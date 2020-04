Xiaomi ha lanciato sulla propria piattaforma online Youpin due nuovi aspirapolvere per la smart home prodotti dal brand partner Roidmi. I due modelli Nex 2 e Nex 2 Pro sono entrambi cordless e dotati di un display e di altre caratteristiche che rappresentano un passo avanti rispetto alla prima generazione Roidmi NEX.

Specifiche e design di Roidmi Nex 2 e Nex 2 Pro

Entrambi i modelli sono dotati di una potenza nominale di 435 W e la stessa forza centrifuga di 26500 pa e sono alimentati da una capiente batteria da 2500 mAh / 72 Wh che consente di aspirare fino a 450 metri quadri con una singola carica.

Gli aspirapolvere di Xiaomi sono dotati di un sistema di ricarica wireless magnetico e possono ricaricarsi completamente in sole 2,5 ore, inoltre offrono un compartimento per lo stoccaggio della polvere da 0,55 litri e utilizzano filtri HEPA.

Roidmi Nex 2 Pro è il modello più elegante ma entrambi hanno la stessa capacità e dispongono di un display, tuttavia la principale differenza tra i due modelli sembra essere proprio il display che mostra lo stato di pulizia in tempo reale: LED per Roidmi Nex 2 e OLED per Nex 2 Pro.

Prezzo e disponibilità

Roidmi Nex 2 è proposto al prezzo di 2099 yuan (circa 270 euro), mentre Nex 2 Pro costa 2.499 yuan (circa 322 euro) e sono attualmente acquistabili in Cina tramite Youpin rispettivamente nei colori bianco e grigio. La scorsa settimana Xiaomi ha presentato Roidmi F8 Pro, un nuovo aspirapolvere cordless potente ed economico.