Microsoft Surface Hub 2X non sembra più essere nei piani del colosso di Redmond, almeno per il 2020. La nuova versione della lavagna interattiva era attesa per quest’anno, ma le ultime suggeriscono diversamente.

Niente Microsoft Surface Hub 2X per il 2020: rinvio o cancellazione?

La nuova lavagna interattiva Microsoft Surface Hub 2X avrebbe dovuto portare un upgrade per quanto riguarda il processore e la GPU, oltre a novità legate al supporto alla rotazione. Le ultime invece suggeriscono che Microsoft abbia cambiato idea, rimuovendo persino i video di presentazione disponibili online.

Pare che l’azienda si stia concentrando sul rilascio di un grosso aggiornamento software per le famiglie Surface Hub e Surface Hub 2: dovrebbe essere basato sulla release di Windows 10 più recente e includere miglioramenti a diverse funzionalità e alla gestione della lavagna interattiva. A differenza del passaggio a Microsoft Surface Hub 2X (anche attraverso l’apposito modulo), questo upgrade verrebbe distribuito gratuitamente dalla compagnia.

Niente più Surface Hub 2X dunque? Contattata da The Verge, Microsoft non si è sbilanciata riguardo l’upgrade hardware, confermando solo l’arrivo entro l’anno del nuovo aggiornamento software e della versione da 85 pollici di Surface 2S:

“Le due maggiori priorità per Hub nel 2020 sono la distribuzione del dispositivo da 85 pollici e il rilascio di un aggiornamento del sistema operativo che include molte funzionalità richieste dai clienti dal lancio di Surface Hub 2S (…). Avremo di più da condividere nei prossimi mesi”.

Avete mai provato a utilizzare una lavagna interattiva Microsoft Surface Hub?