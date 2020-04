Mentre su WhatsApp arriva il fact checking delle notizie sul Coronavirus, in queste ore Google offre un aiuto tangibile alle autorità impegnate nel combattere e arginare al più presto la pandemia causata da Coronavirus. Per farlo, si basa su una serie di dati aggregati anonimi prelevati da Google Maps. Questi, pensati per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi e gli orari di maggiore concentrazione delle persone, risultato essere molto utili per le autorità sanitarie che sono così in grado di prendere decisioni critiche per contrastare il COVID-19.

Google al fianco delle autorità sanitarie

Grazie alla pubblicazione del “Report sulla mobilità delle comunità durante il COVID-19” disponibile a questo link, che verrà costantemente aggiornato, le autorità sanitarie potranno accedere a dati molto importanti su cui basare nuove strategie atte ad appiattire la curva di questa pandemia.

All’interno di questi report vengono mostrati i cambiamenti circa gli spostamenti delle persone in relazione ad una serie di luoghi, come “negozi e attività ricreative”, “generi alimentari e farmacie”, “parchi”, “stazioni di trasporto pubblico”, “luoghi di lavoro” e “abitazioni”. Come dichiara Google in una nota ufficiale, “i dati potrebbero aiutare a comprendere come sono cambiati gli spostamenti essenziali, e in questo modo permettere di suggerire raccomandazioni sugli orari di apertura dei negozi oppure su servizi di consegna a domicilio“.

Inoltre, oltre a lavorare su questi report, Google sta collaborando anche con un gruppo selezionato di epidemiologi che studiano il COVID-19 per comprendere e prevedere meglio la pandemia.