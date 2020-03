ASUS ha presentato una nuova gamma di prodotti che permettono di realizzare in casa o in ufficio una rete mesh Wi-Fi, grazie alla quale si può accedere da tutti gli ambienti senza attendere il passaggio da una rete Wi-Fi all’altra come invece avviene quando al router si associano uno o più ripetitori.

Le caratteristiche hardware e software di ASUS ZenWiFi

Nel caso di una rete mesh come quella che gli ASUS ZenWiFi sono in grado di generare esiste un’unica rete wireless indipendentemente dall’ambiente in cui ci si trovi. A differenza degli altri sistemi mesh sul mercato, ZenWiFi dà la possibilità di configurare degli SSID diversi per ciascuna banda WiFi in modo da potersi connettere alla rete 2.4 GHz per privilegiare la copertura, o alla banda 5 GHz per favorire la velocità di navigazione.

Naturalmente si può anche delegare la scelta della banda migliore al sistema di gestione ASUS Smart Connection, che preferisce di volta in volta quella con il segnale più potente e/o meno trafficata. Un’altra caratteristica di ASUS ZenWiFi riguarda la possibilità di configurare una banda Wi-Fi completa a 5 GHz come connessione backhaul dedicata, mentre l’altra banda può essere destinata ai dispositivi.

La connessione generata da ASUS ZenWiFi è resa sicura da AiProtection Pro di Trend Micro, soluzione inclusa i cui aggiornamenti nel corso del tempo sono garantiti a vita. Inoltre include anche il controllo parentale avanzato per proteggere i minori dalle insidie del web.

ASUS ha lavorato per semplificare le operazioni di installazione: ZenWiFi è configurabile tanto tramite app per dispositivi mobili quanto tramite interfaccia web, entrambe, assicurano, improntate all’intuitività. Inoltre nel caso in cui si volesse espandere la copertura della rete wireless, ASUS assicura che si può aggiungere uno ZenWiFi senza alcuna fatica.

Di ASUS ZenWiFi esistono due versioni

Di ASUS ZenWiFi esistono due colorazioni, bianca o nera, e due versioni: ZenWiFi AC dotato di Wi-Fi 5 e ZenWiFi AX, dotato invece di Wi-Fi 6. Quest’ultimo utilizza una CPU quad core per sfruttare al massimo le potenzialità dell’ultima evoluzione dello standard wireless, raggiungendo così velocità di scambio dati di 6.600 megabit per secondo ed una copertura massima di 510 metri quadrati, mentre ASUS ZenWiFi AC arriva a 3.000 Mbps e 500 metri quadrati.

Prezzi e disponibilità di ASUS ZenWiFi

I due ASUS ZenWiFi sono già disponibili all’acquisto in Italia presso i rivenditori autorizzati della Casa taiwanese ed anche su Amazon, nonostante le recenti misure legate all’emergenza sanitaria di cui abbiamo già scritto. Ecco comunque i link alle rispettive pagine: