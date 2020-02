Durante un briefing sull’anno fiscale 2020-2021, Ubisoft ha confermato che rilascerà 5 giochi AAA entro Marzo del prossimo anno. L’anno fiscale 2021 per l’azienda inizia infatti il 1° Aprile di quest’anno e terminerà il 31 Marzo 2021.

Ottime notizie quindi per gli amanti dei franchising made in Ubisoft, anche se qualche fan rimarrà con l’amaro in bocca. I titoli sicuri confermati sono Rainbow Six: Quarantine, Watch Dogs: Legion e Gods and Monsters; gli altri due titoli non sono stati confermati ufficialmente, ma il giornalista Jason Schreier di Kotaku sembra avere qualche informazione in più.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Gli altri due giochi quindi faranno parte dei grandi franchise di Ubisoft: sempre secondo Schreier, potrebbe trattarsi di Assassin’s Creed e Far Cry. Non quello che molti fan si attendevano: è dal 2013 che Ubisoft non rilascia un gioco ambientato nell’universo di Splinter Cell. L’ultimo in ordine temporale è stato Splinter Cell: Blacklist, e da allora non è stato fatto più nulla.

Ci sono state indiscrezioni riguardanti un titolo in realtà virtuale per Splinter Cell, e Ubisoft ha anche rilasciato una versione mobile del gioco chiamata Tom Clancy’s Elite Squad, un gioco di combattimento tattico che rende davvero poca giustizia alle eroica gesta di Sam Fisher.

Ubisoft sembra inoltre aver preso finalmente coscienza del fatto che i suoi giochi sono piuttosto ripetitivi, e la serie di Far Cry è forse quella che più conferma le lamentele dei fan. Ecco perché l’azienda ha deciso di cambiare radicalmente il suo approccio ai giochi futuri, così da renderle differenti e, si spera, più coinvolgenti e innovativi sotto il profilo delle meccaniche di gioco.

Quando potremo giocare ai nuovi titoli AAA di Ubisoft? Probabilmente non vedremo molto fino al terzo quadrimestre 2020, dato che l’azienda ha promesso di rilasciare almeno due titoli. Nel frattempo, l’attenzione dei gamer è tutta puntata su Sony, che nei prossimi giorni potrebbe annunciare maggiori novità riguardanti la sua console next gen, la PlayStation 5.

La parola ora a voi: quale di questi titoli annunciati cattura di più il vostro interesse? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.