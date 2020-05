Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, ha deciso di dedicare un nuovo volantino di offerte agli amanti del mondo PlayStation: i Days of Play comprendono una selezione di offerte a tema, sono iniziati lo scorso 25 maggio e proseguiranno fino al prossimo 8 giugno 2020.

Offerte Days of Play di Euronics (fino all’8 giugno)

Le offerte proposte da Euronics per questi PlayStation Days of Play vanno dai giochi agli accessori, passando per console e PlayStation VR. Ecco in dettaglio le migliori occasioni che abbiamo selezionato per voi:

Per maggiore comodità, eccovi il volantino in versione integrale.

