Torniamo ad occuparci di Sony PlayStation 5, dispositivo che gli appassionati di videogame attendono con grande impazienza ma sul cui lancio al momento non vi sono informazioni precise.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Bloomberg ha riportato delle indiscrezioni secondo cui Sony starebbe incontrando delle difficoltà nell’approvvigionamento di alcune componenti, tanto che ancora il prezzo di vendita di PlayStation 5 non sarebbe stato deciso.

Al momento non è chiaro nemmeno quale potrebbe essere il design scelto da Sony per la nuova generazione della sua console gaming e le immagini del modello di sviluppo che di tanto in tanto appaiono in Rete, come quella che segue, non forniscono un aiuto:

Ricordiamo che il kit di sviluppo di Sony PlayStation 5 viene utilizzato dagli sviluppatori per creare giochi destinati a tale console e può essere considerato una sorta di prototipo che racchiude lo stesso hardware della PS5.

Per PlayStation 5 Sony potrebbe puntare su un design audace

E se tale design molto particolare fosse proprio quello scelto da Sony per la versione destinata al commercio della sua attesa prossima console? Stiamo parlando, infatti, di un dispositivo a cui Sony ha dedicato tante attenzioni nella fase di realizzazione, tentando persino di brevettare questo design così particolare (il che è molto strano se si considera che parliamo soltanto di un kit di sviluppo).

E così sono sempre in più a pensare che il design a “V” sia quello scelto dal produttore per la PlayStation 5, consentendo tra le altre cose un più efficace raffreddamento delle componenti interne.

Inoltre vi sono altri due indizi che suggeriscono che questo potrebbe essere il design scelto: la “V” potrebbe rappresentare il numero romano “5” e, soprattutto, fornendo agli sviluppatori prototipi di PS5 che assomigliano molto alla versione commerciale, Sony sarebbe in grado di testare e monitorare tutto ciò che riguarda la console, comprese le prestazioni di raffreddamento.

E se fosse davvero questo l’aspetto della prossima attesa console di Sony?