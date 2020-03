Da questa settimana la piattaforma di gioco in streaming Google Stadia è fruibile in 4K nei browser Google Chrome a patto di possedere i necessari requisiti hardware e di connessione a Internet.

Ricordiamo che per giocare in risoluzione 4K è necessario essere abbonati a Stadia Pro e disporre di una velocità di rete di 35 Mbps o superiore, una TV 4K con Chromecast Ultra oppure un PC Windows o un Chromebook con decodifica hardware VP9 e un monitor 4K.

Il computer supporta Stadia in 4K?

Se non sapete se il vostro computer supporta la decodifica hardware VP9 potete effettuare un semplice controllo digitando chrome://gpu nella barra indirizzi del browser Google Chrome e premere Invio.

Scorrendo la pagina di destinazione fino alla sezione “Informazioni sull’accelerazione video” potrete verificare se tra le varie voci di decodifica sono presenti diciture del tipo “Decode vp9 profile0”, che indicano che il computer supporta la decodifica hardware vp9, come nell’esempio sottostante.

Con l’occasione ricordiamo che effettuando l’accesso a Google Stadia su Stadia.com tramite un browser Google Chrome sul desktop è possibile trovare gli screenshot e le clip di gioco catturati, inoltre, il 1° aprile 2020 ci saranno tre nuovi giochi disponibili per la rivendicazione gratuita per gli utenti di Stadia Pro, i quali possono aggiungere alla propria collezione anche i seguenti giochi: Destiny 2, GRID, GYLT, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Metro Exodus e Thumper.

Per ulteriori informazioni su Google Stadia potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata.