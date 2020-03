La maggior parte dei servizi di streaming dedicati ai gamers offre la possibilità di condividere schermate e video dei titoli giocati e Google, che ha da poco lanciato la piattaforma Google Stadia, non vuole essere da meno.

Stadia Captures arriva sul web

Finora la visione degli screenshot o delle clip video acquisite su Google Stadia era riservata alle applicazioni per Android e iOS, senza tuttavia che fosse possibile scaricarli sui propri dispositivi. Da ieri è finalmente iniziato il rollout di Stadia Captures anche sul web, grazie a una serie di schede visibili nella home page del servizio.

La pagina è accessibile visitando l’indirizzo stadia.google.com/captures ma al momento non sembra accessibile a tutti gli utenti, sintomo di un roll out graduale da parte di Google. Se invece riuscite a visualizzare la pagina troverete video e screenshot in ordine cronologico che potranno essere visualizzati singolarmente. Nell’angolo superiore destro troverete inoltre i pulsanti per cancellare o scaricare il contenuto.

Attualmente gli utenti di Google stadia in versione Base possono archiviare 100 clip (da 30 secondo l’una) e un numero illimitato di screenshot, mentre gli utenti Pro avranno la possibilità di salvare fino a 500 clip video.

Al momento invece non ci sono informazioni relative all’arrivo della funzione di download sui dispositivi mobili, ma con ogni probabilità si tratta solo di portare pazienza qualche altra settimana.

